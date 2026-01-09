رياض محرز: هذه آخر مشاركة لي في كأس أمم أفريقيا

كشف قائد ونجم منتخب الجزائر رياض محرز عن أن هذه النسخة من كأس أفريقيا ستكون الأخيرة في مسيرته الكروية.

وقال محرز، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة نيجيريا في ربع نهائي البطولة، "ستكون هذه مشاركتي الأخيرة في كأس الأمم الأفريقية. أريد الفوز بالكأس مجددا مع هذا الجيل، أريد ذلك بشدة".

ويسعى اللاعب للفوز بلقبه الثاني، بعد تتويجه بنسخة عام 2019 في مصر، حين أحرز "محاربو الصحراء" اللقب على حساب السنغال.

ويخوض منتخب الجزائر مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره النيجيري غدا السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

رياض محرز: مباراة مختلفة

سارع قائد المنتخب الجزائري إلى التمييز بين هذه المواجهة ومباراة عام 2019، مؤكدا اختلاف السياق جذريا.

وقال "ستكون هذه المباراة ضد نيجيريا مختلفة تماما عن مباراة 2019. فقد أقيمت تلك المباراة في مصر، بلاعبين مختلفين، وأسلوب لعب مختلف".

وبنظرة ثاقبة وطموحة في آنٍ واحد، شدد محرز على تقدم الفريق ومتطلبات اللحظة الراهنة.

وأضاف "ما حققناه حتى الآن جيد جدا، لكننا بحاجة إلى تقديم أداء أفضل، ونحن قادرون على ذلك".

كما أقرّ محرز بالخطورة الهجومية المتزايدة لمنتخب نيجيريا، قائلا "المنتخب النيجيري الحالي أفضل هجوميا من منتخب 2019. يضم هذا الفريق عديدا من اللاعبين الموهوبين".

ولكن استطرد "لدينا أيضا فريق جيد جدا، وسنبذل قصارى جهدنا لإسعاد جماهيرنا. ستكون مباراة رائعة".