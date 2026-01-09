بين أضواء الشهرة وبريق الملايين، يتفاخر الكثير من نجوم الساحرة المستديرة بأساطيل سياراتهم وطائراتهم الخاصة، وكأن الفخامة هي المقياس الوحيد للنجاح.

لكن في هذا العالم الصاخب، هناك نجوم لا ترى صورهم على أغلفة المجلات، ولا تملأ قصصهم صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أنهم يملكون ثروات طائلة.

هؤلاء هم العملة النادرة في عالم الرياضة، لاعبون اختاروا السير عكس التيار، يعيشون حياة بسيطة، قد تبدو رتيبة للبعض، لكنها تحمل في طياتها حكمة ونضجًا استثنائيين.

في هذا التقرير، سيكشف الستار عن هؤلاء النجوم الذين يثبتون أن العظمة لا تُقاس بما تملك، بل بما تختار أن تكون عليه حياتك، بعيدًا عن الصخب والبهرجة

ساديو ماني.. قلب من ذهب

ساديو ماني، الرجل الذي يملك قلباً من ذهب أو كما يطلق عليه البعض "نصير الفقراء" رغم راتبه الذي كان يتجاوز 10 ملايين دولارات سنوياً.

وصفته صحيفة "صن" البريطانية باللاعب الأكثر تواضعاً في العالم بعد الفيديو الذي ظهر فيه وهو يساعد أحد العاملين بمنتخب بلاده في حمل زجاجات المياه إلى الملعب قبل مباراة أسود التيرانغا أمام الكونغو بتصفيات أمم أفريقيا 2021.

ومن أبرز المواقف الإنسانية دخوله مسجدا بمدينة ليفربول ومشاركته في تنظيف دورات المياه، مما دفع الصحف الإنجليزية للتساؤل "ما الذي يدفع لاعبا يحصل على راتب يتجاوز مئة ألف يورو أسبوعيا لفعل ذلك الأمر؟".

نجم النصر السعودي الحالي التقطته الكاميرات وهو يحمل هاتفا بشاشة مكسورة عندما كان لاعبا في صفوف ليفربول الإنجليزي.

رده كان صادما: "لماذا أشتري هاتفا جديدا أو سيارات فارهة؟ سأصلح الشاشة فقط.. شعبي يحتاج للمدارس والمستشفيات أكثر مني".

ولا يخفي هذا النجم العالمي حرصه على المساهمة بالأعمال الخيرية، معبرًا عن شعوره بمعاناة هؤلاء، وكان من بين أشهر تصريحاته "لا أريد شراء عشر سيارات فيراري وعشرين ساعة وطائرة خاصة.. اختبرتُ أوقاتًا صعبة ولعبت الكرة حافي القدمين.. لم أتلق أي تعليم.

اليوم أستطيع مساعدة أهلي وشعب بلادي.. بناء المدارس والملاعب وشراء الملابس والطعام لهم.. أفضل أن أمنح أهلي بعضًا مما منحني إياه ربي".

وحمل ماني على عاتقه تطوير قريته النائية بامبالي، حيث ولد، من خلال تنفيذ بعض المشاريع الخيرية لتطوير الخدمات التي كثيرًا ما عانت منها وخاصة في الصحة والتعليم.

تبرع النجم السنغالي ساديو ماني بنصف مليون جنيه إسترليني (نحو 694 ألف دولار) لبناء مستشفى بمسقط رأسه، محققا أمنيته بعد وفاة والده متأثرا بمرضه لعدم وجود مستشفى في قريته أو بالقرب منها لإسعافه.

نغولو كانتي.. المثابر والمتواضع

من الصعب ألا ترفع القبعة احتراما للنجم الفرنسي نغولو كانتي لاعب اتحاد جدة السعودي المثابر والمتواضع، لكونه إنسانا ولاعب كرة القدم.

إنه صاحب الابتسامة الشهيرة التي تخفي وراءها معاناة ورحلة عذاب طويلة بدأت منذ الطفولة، إذ اضطر للعمل في جمع القمامة لمساعدة عائلته في المصاريف، بعد أن خسر والده وعمره 11 عاما.

عندما انتقل إلى ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، كان يريد الذهاب إلى التدريبات جريا، ولكن عندما شُرح له أن الأمور لا تسير بهذا الشكل في البريميرليغ اشترى سيارة مستعملة ورخيصة الثمن، كي تكون وسيلة نقله من منزله لملعب التدريبات، مبتعدا عن المظاهر وشراء السيارات الفارهة.

وفي حادثة أخرى كان كانتي يصلي في أحد مساجد لندن عندما قابل أحد مشجعي أرسنال، فدعاه الأخير إلى المنزل، فقبل الفرنسي الدولي دعوته، وأمضى اليوم مع مشجع فريق هو الغريم الأول لتشلسي.

وحينما فاز منتخب فرنسا بمونديال روسيا 2018 -الذي أسهم كانتي كثيرا في الظفر به- وقف بخجل حتى تقدم زميله في الفريق ستيفن نزونزي وطلب منه أن يحمل الكأس والتقط صورة له.

بينما كان يستعد للمشاركة في مونديال روسيا 2018، فُجع بوفاة شقيقه الأكبر إثر ذبحة قلبية. ورغم هذا المصاب الجلل، سافر إلى روسيا وأسهم في قيادة منتخب بلاده للفوز باللقب الذي انتظرته فرنسا 20 عاماً.

كاي هافيرتز.. أسلوب حياة بسيط

نجم أرسنال الإنجليزي، والذي تجاوزت قيمته السوقية 70 مليون يورو في وقت ما، يعرف بشخصيته الهادئة وأسلوب حياته البسيط بعيدًا عن الأضواء.

هافيرتز شغوف برعاية الحيوانات، ويقضي جزءا كبيرا من وقت فراغه في مزرعته الخاصة.

كشف النجم الألماني كاي هافرتز عن علاقته الخاصة بالحيوانات، مؤكدا أن هذا الشغف يرافقه منذ طفولته ولم يتغير رغم مسيرته الاحترافية في كرة القدم.

وقال هافرتز إنه نشأ في بيئة مليئة بالحيوانات، وهو ما جعله يحتفظ بحبٍ دائم لها، مشيرا إلى أن علاقته بالحمير تحديدا كانت مميزة منذ صغره.

وأضاف أن حياته الحالية تضم ثلاثة كلاب، إلى جانب حصان يملكه في إنجلترا، موضحًا أن قضاء الوقت مع الحيوانات يمنحه توازنًا نفسيًا بعيدًا عن ضغوط كرة القدم.

وأوضح اللاعب الألماني أنه يمتلك أربعة حمير بجوار منزله في ألمانيا، إضافة إلى تعاونه مع مكان يضم نحو 20 حمارًا آخر، وذلك في إطار شراكة تجمعه بمؤسسة خيرية يدعمها.

وأكد هافرتز أن وجود اهتمامات خارج المستطيل الأخضر أمر مهم بالنسبة له، ويقول إنه يفضل إنفاق أمواله على رعاية الحيوانات المريضة بدلاً من الملابس ذات العلامات التجارية الباهظة.

خوان ماتا في خدمة القضايا الإنسانية

يعد نجم مانشستر يونايتد السابق خوان ماتا من أبرز لاعبي كرة القدم الذين ارتبط اسمهم بالمبادرات الإنسانية خارج المستطيل الأخضر، حيث أطلق مشروعا عالميا يهدف إلى توظيف جزء من عائدات كرة القدم في خدمة القضايا الاجتماعية والإنسانية.

ويُعرف ماتا بأسلوب حياته البسيط وابتعاده عن مظاهر الرفاهية، إذ يفضّل ارتداء الملابس العادية، ويقضي أوقات فراغه في القراءة وزيارة المتاحف، كما لا يُخفي وجهة نظره بشأن الرواتب المرتفعة في عالم كرة القدم، معتبرًا أن اللاعبين يعيشون في دائرة منفصلة عن الواقع اليومي لكثير من الناس.

وفي عام 2017، أعلن الدولي الإسباني التزامه بالتبرع بنسبة 1% من دخله لدعم الأعمال الخيرية، في خطوة تحولت لاحقًا إلى مبادرة مفتوحة دعا من خلالها لاعبي كرة القدم المحترفين حول العالم للمشاركة والمساهمة.

وقال ماتا لموقع ذا بلايرز تريبيون على الإنترنت أنه يتمنى أن تساعد مبادرته في تغيير العالم حتى ولو بشكل بسيط.

وتهدف المبادرة إلى دعم منظمات إنسانية تستخدم كرة القدم كوسيلة للتغيير الاجتماعي، مع التركيز على القيم المشتركة والتأثير الإيجابي خارج إطار المنافسة الرياضية.

ويرى ماتا أن التأثير الحقيقي للعبة لا يقتصر على البطولات والألقاب، بل يمتد إلى قدرتها على إحداث فرق، ولو بسيط، في حياة الآخرين.

كريستيان غونتر يرفض حياة المشاهير

يمثل كريستيان غونتر، قائد نادي فرايبورغ الألماني واللاعب الدولي في منتخب ألمانيا، حالة فريدة بين نجوم كرة القدم. فبالرغم من مسيرته الاحترافية والنجاحات التي حققها على مستوى المباريات، يرفض غونتر الانغماس في حياة المشاهير أو الاستعراض على منصات التواصل الاجتماعي، إذ لا يمتلك حسابات موثقة لهذا الغرض.

لا يقتصر غونتر على تجسيد الأداء الرياضي المتميز والانضباط داخل الملعب، بل يتعدى ذلك ليعكس نمط حياة صحيا وواعيا، بعيدا عن التبذير، إذ يعيش في شقة بسيطة، ويقضي عطلاته في مناطق ريفية هادئة، متجنباً الجزر الخاصة واليخوت الفاخرة، مؤكدا بذلك أن التواضع سمة أساسية في شخصيته خارج أضواء الملاعب.

وعن فلسفته في الحفاظ على الأداء العالي، قال غونتر الذي يمثل علامة "لايف فراش" التجارية إن النظام الغذائي الصحي بالنسبة له هو أساس الأداء على أعلى مستوى كل يوم، داخل الملعب وخارجه.

ويعرف عن غونتر أنه قدوة للرياضيين وهواة اللياقة البدنية، حيث يظهر أن النجاح البدني والمهني يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالالتزام بنظام غذائي متوازن وانضباط يومي، بعيدًا عن مظاهر الرفاهية "الفارغة".

صافي الثروة الخاصة بكل لاعب

