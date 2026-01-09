رياضة|كأس أمم أفريقيا 2025|المغرب

حكومة الكونغو الديمقراطية تكرم المشجع التمثال

Democratic Republic of Congo's supporter Michel Kuka Mboladinga (L), pays tribute to Democratic Republic of Congo's late prime minister Patrice Lumumba, by remaining motionless before the Africa Cup of Nations (CAN) round of 16 football match between Algeria and Democratic Republic of Congo at the Prince Moulay El Hassan Stadium in Rabat on January 6, 2026.
"المشجع التمثال" بات أيقونة للبطولة حتى بعد إقصاء الكونغو الديمقراطية من كأس أفريقيا (الفرنسية)
قررت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية تكريمه ومنحه سيارة دفع رباعي "جيب" تقديراً لتمثيله المشرف للبلاد.

وجاء هذا التكريم من وزير الرياضة الكونغولي بعد خروج منتخب الفهود من دور الـ16 للبطولة القارية إثر الخسارة بهدف قاتل أمام الجزائر.

واستقطب ميشيل كوكا الأنظار خلال البطولة بسبب أسلوبه الفريد في التشجيع، إضافة إلى الشبه الكبير الذي يجمعه مع الزعيم التاريخي باتريس إيميري لومومبا.

وذكرت الصحافة الكونغولية أن ميشيل كوكا الملقب بـ"لومومبا" سيحظى أيضا باستقبال من رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي في كينشاسا.

قبل أن يعود إلى المغرب  حيث تلقى دعوة رسمية لحضور نهائي البطولة المقرر في 18 يناير/ كانون الثاني، تقديرًا لتأثيره اللافت خلال مباريات البطولة.

