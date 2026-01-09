حكومة الكونغو الديمقراطية تكرم المشجع التمثال

قررت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية تكريمه ومنحه سيارة دفع رباعي "جيب" تقديراً لتمثيله المشرف للبلاد.

وجاء هذا التكريم من وزير الرياضة الكونغولي بعد خروج منتخب الفهود من دور الـ16 للبطولة القارية إثر الخسارة بهدف قاتل أمام الجزائر.

واستقطب ميشيل كوكا الأنظار خلال البطولة بسبب أسلوبه الفريد في التشجيع، إضافة إلى الشبه الكبير الذي يجمعه مع الزعيم التاريخي باتريس إيميري لومومبا.

وذكرت الصحافة الكونغولية أن ميشيل كوكا الملقب بـ"لومومبا" سيحظى أيضا باستقبال من رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي في كينشاسا.

قبل أن يعود إلى المغرب حيث تلقى دعوة رسمية لحضور نهائي البطولة المقرر في 18 يناير/ كانون الثاني، تقديرًا لتأثيره اللافت خلال مباريات البطولة.