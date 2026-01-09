كلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد بنهائي السوبر الإسباني.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

كلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني لكرة القدم. كلاسيكو رابع يقام في السعودية نستعرض موعده وقنوات البث الناقلة للمباراة إضافة إلى التشكيلتين المتوقعتين.

وهذا الكلاسيكو تتويج لمشوار الفريقين في النسخة الحالية بعدما تجاوز كل منهما نصف النهائي بنجاح.

وكان برشلونة أول المتأهلين، بعد أن سحق منافسه أتلتيك بلباو بخماسية نظيفة في نصف النهائي، في مباراة اتسمت بأداء جماعي مميز أظهر جاهزية الفريق الكتالوني واستعادته لعناصره الأساسية بعد غيابات مؤثرة خلال الموسم.

على الجانب الآخر، نجح ريال مدريد في تجاوز عقبة غريمه المحلي أتلتيكو مدريد بفوز صعب 2-1، في مباراة شهدت توترًا وصراعًا تكتيكيًا شديدًا، قبل أن يحجز مقعده في النهائي.

كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة يتجدد في السعودية

ويكتسب هذا النهائي طابعًا تاريخيًا، إذ تُعد هذه المواجهة الرابعة على التوالي بين برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر المقام بالسعودية منذ عام 2020. خلال هذه السنوات، توج الفريق الكتالوني باللقب مرتين، آخرها الموسم الماضي بعد فوزه الكبير على ريال مدريد 5-2، بينما سجل الفريق الملكي فوزًا وحيدًا عام 2024 بنتيجة 4-1.

هذا الكلاسيكو العالمي، الذي يقام في ملعب الملك عبد الله الرياضي بجدة، يعد فرصة لكل فريق لتأكيد تفوقه واستعراض قوته قبل انطلاق منافسات الموسم الكروي الجاري، ويعد بلا شك من أبرز المواجهات التي ستترقبها الجماهير حول العالم.

برشلونة ضد ريال مدريد بنهائي السوبر الإسباني.. الموعد

تقام مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني الأحد 12 يناير /كانون الثاني 2026 بملعب الملك عبد الله (الجوهرة المشعة) بجدة بالمملكة السعودية.

وسيتولي الحكم الإسباني خوزي لويس مونويرا إدارة المباراة.

وينطلق النهائي عند الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية وقطر، التاسعة (21:00) بتوقيت مصر والثامنة (20:00) بتوقيت المغرب والجزائر.

ريال مدريد ضد برشلونة.. قنوات البث الناقلة للمباراة

ستبث مباريات كأس السوبر الإسباني عبر قنوات "ثمانية" السعودي الذي يمتلك حقوق البث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمكنكم متابعة التغطية الحية والمباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

كلاسيكو بنكهة مختلفة بنهائي السوبر الإسباني

يدخل برشلونة نهائي كأس السوبر الإسباني في جدة بصورة مغايرة تماما لكلاسيكو أكتوبر الماضي، بعدما كان يعاني من غيابات مؤثرة وظروف صعبة. واليوم، يصل الفريق الكتالوني بتشكيلة شبه مكتملة ومعنويات مرتفعة، عقب استعادة لاعبين مؤثرين وتحقيق سلسلة نتائج قوية.

وساهم تحسن الأداء الجماعي وعودة رافينيا بشكل لافت في صعود برشلونة من التأخر بخمس نقاط خلف ريال مدريد إلى تصدر الدوري بفارق أربع نقاط، مع تفوق هجومي واضح منذ آخر كلاسيكو.

وتُظهر الأرقام منذ كلاسيكو أكتوبر مسارين متعاكسين، إذ حقق برشلونة نتائج لافتة وسجل 40 هدفا، مقابل تراجع نسبي لريال مدريد الذي سجل 29 هدفا فقط، ما يضفي على نهائي جدة طابعا مختلفا عن المواجهة السابقة، بين فريق يعيش ذروة الاستقرار وآخر تحاصره علامات الاستفهام.

مخاوف ريال مدريد قبل الكلاسيكو

بلغ ريال مدريد نهائي كأس السوبر الإسباني بعد تجاوز أتلتيكو مدريد، غير أن الأداء في الديربي كشف عن مخاوف فنية واضحة قبل مواجهة برشلونة، الذي يدخل النهائي بحالة من الاستقرار والجاهزية العالية.

وعانى فريق تشابي ألونسو من فقدان التوازن في فترات عديدة، وبرز فينيسيوس خارج الإيقاع ومتأثرا بالضغط، ما أثّر على الأداء الهجومي والدفاعي، في حين أثار الإبقاء عليه حتى الدقائق الأخيرة علامات استفهام فنية.

في المقابل، أنقذ روديغر وكورتوا ريال مدريد بأداء دفاعي وحراسة حاسمة، بينما صنع فالفيردي ورودريغو الفارق هجوميا بهدفين حسما بطاقة العبور.

ورغم التأهل، يصل ريال مدريد إلى النهائي محاطا بالتحذيرات، إذ أن الأخطاء التي مرّت أمام أتلتيكو قد لا تمر أمام برشلونة، المنافس الذي يجيد استغلال أي تراجع.

التشكيلة المحتملة لبرشلونة

جوان غارسيا، كوندي، إيريك، كوبارسي، بالدي، دي يونغ، بيدري، برداغجي، فيرمين، رافينيا وتوريس.

التشكيلة المحتملة لريال مدريد

كورتوا، فالفيردي، أسينسيو، روديغر، كاريراس، تشواميني، كامافينغا، رودريغو، بيلنغهام، فينيسيوس وغونزالو.