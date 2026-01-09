بعد نجل زيدان.. الجزائر تقترب من ضم شقيق مبابي

كشفت صحيفة لو باريزيان (Le Parisien) الفرنسية أن العلاقة بين اللاعب الشاب إيثان مبابي، شقيق النجم كيليان مبابي، والمنتخب الجزائري لكرة القدم تزداد قربًا.

وأشار تقرير الصحيفة الفرنسية إلى أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تواصل مع إيثان ووالدته الجزائرية فايزة العماري، في خطوة تشير إلى استمرار اهتمامه باللعب للمنتخب الوطني.

وأوضحت الصحيفة أن إيثان، لاعب خط وسط نادي ليل الفرنسي البالغ 19 عامًا، يرتبط بعلاقات قوية بزميليه الجزائريين في الفريق، نبيل بن طالب وعيسى مندي، ويتابع مباريات كأس الأمم الأفريقية باهتمام، رغم أنه لم يحسم بعد اختياره النهائي بشأن المنتخب الذي سيمثله.

وكان إيثان أشعل حماس الجماهير الجزائرية قبل مقابلة الكونغو الديمقراطية في كأس أفريقيا، حين قال في فيديو نشره ناديه ليل الفرنسي أنه من أصول جزائرية ويرشح محاربي الصحراء للفوز بهدفين.

ويحمل شقيق كيليان 3 جنسيات: فرنسية وجزائرية من والدته فايزة العماري، وكاميرونية من والده ويلفريد مبابي، وترى فيه الجزائر هدفا لتعزيز خط وسطها قبل المنافسات الكبرى القادمة.

وبدأ إيثان مسيرته الكروية فى فريق شباب باريس سان جيرمان الفرنسي في موسم 2018/2017، وتم تصعيده للفريق الأول في 2023.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الاتحاد الجزائري على تقرير الصحيفة الفرنسية.