تأخير إعلان حكم مباراة المغرب ضد الكاميرون في كأس أفريقيا يخلف جدلا واسعا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تعيين الحكم الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بين المغرب والكاميرون المقررة مساء اليوم الجمعة، بعد أن خلف التأخير ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.

وساهم التعيين المتأخر للحكم في مباراة المغرب والكاميرون في تأجيج التكهنات.

وبحسب موقع "سبورت نيوز أفريكا" (Sport News Africa)، عيّن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكم المصري أمين عمر لإدارة مباراة كأس الأمم الأفريقية على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وسبق لأمين عمر أن أدار مباراة للمنتخب الكاميروني (الأسود غير المروضة) في بطولة الأمم الأفريقية، عندما فاز الكاميرون على الغابون 1-0 في دور المجموعات.

كما أدار مباراة بوركينا فاسو ضد السودان 2-0. سيُساعد بيدا كل من الأنغوليين جيرسون إميليانو دوس سانتوس وإيفانيلدو ميريليس دي أوليفيرا سانشيز، بينما تم اختيار ستيفن موتساسي مويو من جمهورية الكونغو ليكون الحكم الرابع.

وسيتولى الغاني دانيال نيي آيي لارييا مسؤولية تقنية الفيديو المساعد (VAR)، بمساعدة التونسي هيثم غيرات والموريتاني باباكار سار.