تأخير إعلان حكم مباراة المغرب ضد الكاميرون في كأس أفريقيا يخلف جدلا واسعا

Soccer Football - CAF Champions League - Quarter Final - Second leg - Mamelodi Sundowns v Young Africans - Loftus Versfeld Stadium, Pretoria, South Africa - April 5, 2024 Referee Dahane Beida REUTERS/Siphiwe Sibeko
الحكم الموريتاني دحان بيدا يدير مباراة المغرب ضد الكاميرون في كأس أفريقيا (رويترز)
Published On 9/1/2026
آخر تحديث: 18:07 (توقيت مكة)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تعيين الحكم الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بين المغرب والكاميرون المقررة مساء اليوم الجمعة، بعد أن خلف التأخير ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.

وساهم التعيين المتأخر للحكم في مباراة المغرب والكاميرون في تأجيج التكهنات.

وبحسب موقع "سبورت نيوز أفريكا" (Sport News Africa)، عيّن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكم المصري أمين عمر لإدارة مباراة كأس الأمم الأفريقية على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وسبق لأمين عمر أن أدار مباراة للمنتخب الكاميروني (الأسود غير المروضة) في بطولة الأمم الأفريقية، عندما فاز الكاميرون على الغابون 1-0 في دور المجموعات.

كما أدار مباراة بوركينا فاسو ضد السودان 2-0. سيُساعد بيدا كل من الأنغوليين جيرسون إميليانو دوس سانتوس وإيفانيلدو ميريليس دي أوليفيرا سانشيز، بينما تم اختيار ستيفن موتساسي مويو من جمهورية الكونغو ليكون الحكم الرابع.

وسيتولى الغاني دانيال نيي آيي لارييا مسؤولية تقنية الفيديو المساعد (VAR)، بمساعدة التونسي هيثم غيرات والموريتاني باباكار سار.

المصدر: مواقع إلكترونية

