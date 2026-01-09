المغرب يحقق مع 128 شخصا ويرصد 152 مخالفة بملاعب كأس الأمم الأفريقية

أعلنت النيابة العامة المغربية، الخميس، التحقيق مع 128 شخصا من جنسيات مختلفة عقب تسجيل 152 مخالفة قانونية بملاعب كأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم المستمرة حتى 18 يناير/ كانون الثاني الجاري.

جاء ذلك في بيان لرئاسة النيابة العامة، نشرته وكالة الأنباء المغربية.

المغرب يحقق مع 128 شخصا ويرصد 152 مخالفة

وأوضح البيان أن 128 شخصا من جنسيات مختلفة، يجري التحقيق معهم على خلفية مجموعة من الأفعال بلغت 152 "ذات صلة بالولوج إلى الملاعب وأخرى متعلقة بالأمن والنظام العام" أثناء مباريات البطولة.

وتصدرت مخالفة "الدخول أو محاولة الدخول إلى الملعب باستعمال التدليس" قائمة المخالفات المسجلة بعدد 61 حالة، تليها مخالفة بيع تذاكر المباريات بسعر أعلى أو أقل من السعر المحدد أو دون ترخيص، بـ 19 حالة، ثم مخالفة الدخول إلى الملعب والإقامة غير الشرعية بلغت 10 حالات لكل منهما، وفق البيان.

وذكر أنه جرى تسجيل 9 مخالفات مرتبطة بالتزوير في وثيقة تجارية واستعمالها، و8 مخالفات بإشعال الشهب الاصطناعية داخل الملعب، و4 مخالفات "إلقاء مواد حارقة أثناء تظاهرة رياضية".

وشملت المخالفات أيضا مخالفة واحدة من نوع "استعمال العنف، وحيازة مخدر الشيرا واستهلاك المخدرات، والدخول إلى تظاهرة رياضية في حالة سكر، وحيازة شارة الدخول باسم شخص آخر، والسكر العلني، والتقاط صورة شخص دون موافقته".

والأربعاء، قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، في مؤتمر بالعاصمة الرباط، إن المكاتب القضائية التي تم إحداثها داخل الملاعب المحتضنة لكأس أفريقيا، تعاملت مع نحو 60 ملفا تتعلق بمخالفات مسجلة، جرى البت فيها بشكل فوري.

وأوضح وهبي أن هذه المخالفات جرت معالجتها داخل الملاعب التي تحتضن مباريات كأس أمم إفريقيا، دون الحاجة إلى نقل المعنيين بالأمر إلى مخافر الشرطة، مع أداء الغرامات بعين المكان، منوها بنجاعة هذه التجربة وأثرها الإيجابي.

ويستضيف المغرب النسخة 35 من كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1988، بين 21 ديسمبر/ كانون الأول 2025 وحتى 18 يناير/ كانون الثاني الجاري بمشاركة 24 منتخبا.