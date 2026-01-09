إحصائيات مدرب برشلونة تقف حاجزا أمام تتويج ريال مدريد بكأس السوبر

إحصائيات الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة تقف حاجزا أمام تتويج ريال مدريد بكأس السوبر. كيف هذا؟

يستعد فليك لخوض ثامن نهائي في مسيرته التدريبية، وهو يحمل سجلا مثاليا بعدما فاز في جميع النهائيات السبعة التي قادها حتى الآن، سواء مع بايرن ميونخ أو برشلونة.

ومنذ بداية تجربته التدريبية على مستوى الأندية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 مع بايرن ميونخ، لم يخسر فليك أي مباراة حاسمة على لقب، في إنجاز لافت يعكس قدرته على إدارة المباريات الكبرى.

ويواجه فليك، مع برشلونة، ريال مدريد في النهائي المرتقب، حيث تتاح له فرصة الدفاع عن أول ألقابه مع النادي الكتالوني، والذي حققه الموسم الماضي. والمفارقة أن المدرب الألماني لم يسبق له خوض نهائي البطولة نفسها مرتين في مسيرته.

إحصائيات مدرب برشلونة تقف حاجزا أمام تتويج ريال مدريد والبداية مع بايرن

بدأت علاقة فليك بالنهائيات في الرابع من يوليو/تموز 2020، خلال فترة جائحة كورونا، عندما قاد بايرن ميونخ للفوز بكأس ألمانيا بعد الانتصار 4-2 في المباراة النهائية. وبعدها بشهر واحد فقط، توج بدوري أبطال أوروبا، عقب فوز فريقه على باريس سان جيرمان 1-0 في النهائي.

وشهدت تلك النسخة من دوري الأبطال واحدة من أبرز محطات مسيرة فليك، حين أقصى برشلونة من ربع النهائي بفوز تاريخي 8-2 في لشبونة، قبل أن يواصل طريقه نحو اللقب القاري.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، أضاف فليك لقب كأس السوبر الأوروبي بعد الفوز على إشبيلية 2-1، ثم تُوّج بالسوبر الألماني عقب انتصار مثير على بوروسيا دورتموند 3-2، ليختتم عاما استثنائيا بأربعة ألقاب.

فليك.. ختام ناجح في ميونخ وبداية مثالية في برشلونة

واصل فليك نجاحاته مع بايرن بإحراز كأس العالم للأندية في فبراير/شباط 2021، قبل أن يعلن لاحقا رحيله عن الفريق بنهاية الموسم.

وفي صيف 2024، انتقل المدرب الألماني إلى برشلونة، محافظا على النهج نفسه، إذ فاز بأول نهائي له مع الفريق الكتالوني، عندما قاده للتتويج بكأس السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد بنتيجة 5-2.

وفي 26 أبريل/نيسان 2025، أضاف فليك لقبه الثاني مع برشلونة بعد الفوز على ريال مدريد 3-2 في نهائي كأس الملك، في مباراة حُسمت بعد التمديد.

فليك في اختبار جديد أمام ريال مدريد

يدخل فليك النهائي المقبل وهو يطارد لقبه الثامن في ثامن نهائي، في اختبار جديد لسجله المثالي، وسط ملاحظة وحيدة تميز هذا النهائي عن سابقاته، إذ إنها المرة الأولى التي يخوض فيها نهائي البطولة نفسها للمرة الثانية.