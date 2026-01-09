العراق ضد تايلند في كأس آسيا تحت 23 عاما.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يسعى المنتخب العراقي إلى تحقيق فوزه الأول في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا المقامة في السعودية، عندما يلتقي نظيره التايلندي يوم الأحد المقبل على ملعب التدريب في المدينة الرياضية الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض.

وضيع المنتخب العراقي نقطتين في مباراته الأولى بعد تعادله السلبي 0-0 أمام الصين، رغم خلق لاعبيه لفرص خطيرة لم يتمكنوا من تحويلها إلى أهداف.

في المقابل، تعرض منتخب تايلند لهزيمة أمام أستراليا 2-1، ما يعقد فرصه في التأهل إلى الدور التالي في حال خسارته أمام العراق.

العراق ضد تايلند بكأس آسيا تحت 23 عاما.. موعد المباراة

من المقرر أن تقام مباراة العراق ضد تايلند، يوم الأحد 11 يناير / كانون الثاني 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.

وتنطلق صافرة بداية مباراة العراق ضد تايلند، الساعة الرابعة مساء (16:00) بتوقيت القاهرة، والخامسة مساء (17:00) بتوقيت بغداد ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد تايلند

يمكنكم مشاهدة مباراة العراق ضد تايلند عبر قناة:

beIN Sports 6 HD.

الناقل الحصري لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما يمكنكم متابعة التغطية الحية والمباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

العراق راض بالتعادل

وعبر عماد محمد، مدرب منتخب العراق، عن رضاه بالتعادل السلبي أمام الصين في الجولة الأولى، قائلا "أشكر اللاعبين على مجهودهم الرائع، فالمباراة الأولى دائمًا ما تكون معقدة وتطرح تحديات كبيرة لكل من اللاعبين والمدرب."

وأضاف: "واجهنا بعض الصعوبات في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني تمكنا من سد الثغرات واستغلال الكرات الجانبية، ونجح لاعبونا في رفع مستوى الأداء تدريجيًا."

التشكيلة المحتملة لمنتخب العراق ضد تايلند

كميل سعدي، ويوسف الإمام، وعباس فاضل، وسجاد محمد، وكاظم رعد، وعبد الرزاق قاسم، وأحمد عايد، وعلي مخلد، وحيدر عبد الكريم، وأموري فيصل، وأيمن لؤي.