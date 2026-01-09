فيديو.. السنغال أول المتأهلين لنصف نهائي أمم أفريقيا على حساب مالي
بات منتخب السنغال أول المتأهلين للدور قبل النهائي في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في المغرب بتغلبه على منتخب مالي 1-صفر اليوم الجمعة في أولى مباريات ربع النهائي (دور الثمانية) للبطولة.
وسجل إليمان ندياي هدف السنغال -هدف المباراة الوحيد- في الدقيقة 27 إثر متابعة لكرة ارتدت من حارس مرمى مالي.
وشهد اللقاء طرد إيف بيسوما لاعب مالي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد حصوله على الإنذار الثاني.
وسينتظر منتخب السنغال الفائز من لقاء مصر وكوت ديفوار، الذي سيقام غدا السبت.
