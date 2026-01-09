بات منتخب السنغال أول المتأهلين للدور قبل ⁠النهائي في كأس الأمم الأفريقية ​لكرة القدم المقامة ‍حاليا في المغرب بتغلبه على منتخب مالي 1-‍صفر اليوم ⁠الجمعة في أولى مباريات ربع النهائي (دور الثمانية) للبطولة.

السنغال أول المتأهلين لنصف نهائي أمم أفريقيا

وسجل إليمان ندياي هدف السنغال -هدف المباراة الوحيد- في الدقيقة 27 إثر ​متابعة ‌لكرة ارتدت من حارس مرمى مالي.

وشهد اللقاء طرد إيف بيسوما لاعب ‌مالي في الدقيقة الثالثة ‌من الوقت بدل ⁠الضائع للشوط الأول بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وسينتظر منتخب السنغال ‌الفائز من لقاء مصر وكوت ديفوار، الذي سيقام ‍غدا السبت.