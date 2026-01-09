رياضة|كأس أمم أفريقيا 2025|المغرب

السنغال أول المتأهلين لنصف نهائي أمم أفريقيا على حساب مالي (فيديو)

السنغال تأهلت لنصف نهائي أمم أفريقيا على حساب مالي (أسوشيتد برس)
Published On 9/1/2026
آخر تحديث: 21:25 (توقيت مكة)

بات منتخب السنغال أول المتأهلين للدور قبل ⁠النهائي في كأس الأمم الأفريقية ​لكرة القدم المقامة ‍حاليا في المغرب بتغلبه على منتخب مالي 1-‍صفر اليوم ⁠الجمعة في أولى مباريات ربع النهائي (دور الثمانية) للبطولة.

السنغال أول المتأهلين لنصف نهائي أمم أفريقيا

وسجل إليمان ندياي هدف السنغال والمباراة الوحيد في الدقيقة 27 إثر ​متابعة ‌لكرة ارتدت من حارس مرمى مالي.

وشهد اللقاء طرد إيف بيسوما لاعب ‌مالي في الدقيقة الثالثة ‌من الوقت بدل ⁠الضائع للشوط الأول بعد حصوله على الإنذار الثاني.

Mali's midfielder #10 Yves Bissouma receives a red card during the Africa Cup of Nations (CAN) quarter-final football match between Mali and Senegal at the Grand Stadium in Tangiers on January 9, 2026.
الحكم يطرد إيف بيسوما لاعب ‌مالي (الفرنسية)

وسينتظر منتخب السنغال ‌الفائز من لقاء مصر وكوت ديفوار والذي سيقام ‍غدا السبت.

المصدر: وكالات

