نيجيريا وكوت ديفوار عقبتان في طريق الجزائر ومصر نحو نصف نهائي كأس أمم أفريقيا

يقف المنتخبان النيجيري والإيفواري حامل اللقب السبت في طريق الجزائر ومصر نحو الدور نصف النهائي للنسخة الـ35 من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في المغرب.

نيجيريا وكوت ديفوار عقبتان في طريق الجزائر ومصر

يمني منتخب "ثعالب الصحراء" مواصلة مشواره المثالي في المسابقة القارية بفوز خامس تواليا وبلوغ دور الأربعة للمرة الثانية في النسخ الأربع الاخيرة، لكن يتعين عليه تخطي نيجيريا الطامحة إلى نصف النهائي الثاني تواليا بفوز خامس تواليا أيضا.

وتدخل الجزائر مواجهتها لنيجيريا وهي متفوقة في المباريات الأربع الأخيرة.

تجاوز "ثعالب الصحراء" نكسة النسختين الأخيرتين عندما خرجوا خاليي الوفاض ومن دون أي انتصار، ولم يتركوا شيئا للصدفة هذه المرة، إذ بلغوا ربع النهائي بفضل أربعة انتصارات متتالية.

واجهوا صعوبة في تخطي جمهورية الكونغو الديمقراطية في ثمن النهائي، حيث احتاجوا إلى هدف قاتل في الدقيقة قبل الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني للتأهل، لكن مستواهم في البطولة ساهم في سلسلة من 11 انتصارا في آخر 14 مباراة دولية (تعادلان وخسارة واحدة).

وتأمل الجزائر في مواصلة هذه السلسلة في مراكش، حيث تخوض أول مباراة خارج الرباط في هذه النسخة، وهو تغيير قد يكون غير مناسب بالنظر إلى أن "الخضر" خرجوا من هذا الدور في أربع من آخر ست مشاركات لهم في الأدوار الإقصائية للبطولة.

قال مدربها البوسني-السويسري فلاديمير بيتكوفيتش: "سنستعد بطريقتنا المعتادة وسنسعى إلى اللعب بالشراسة اللازمة ضد المنتخبات المرشحة للفوز مثل نيجيريا".

أما نيجيريا، فكانت مهمتها أسهل بكثير بعدما اكتسحت موزمبيق برباعية نظيفة، مواصلة سجلها المميز في ثمن النهائي الذي قادها إلى نصف النهائي في 16 مناسبة، وهو رقم قياسي.

قلة يراهنون ضد قدرتها على الاقتراب من لقبها الأول منذ 2013، بعد أربعة انتصارات متتالية وتسجيل 12 هدفًا حتى الآن. ورغم هيمنتها في هذه النسخة، لم تفز نيجيريا في ربع النهائي بفارق أكثر من هدف منذ 1994، ما يوحي بأن المواجهة قد تكون أكثر تقاربا مما توحي به النتائج الأخيرة.

خسرت المباريات الثلاث الأخيرة أمام الجزائر، لكن بفارق هدف واحد فقط، وهي تدخل مباراة السبت بصفوف مكتملة، فيما ستفتقد الجزائر خدمات لاعب وسط ميلان الإيطالي السابق ودينامو زغرب الكرواتي حاليا إسماعيل بن ناصر المصاب أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى أنيس حاج موسى الموقوف.

اختبار حقيقي للفراعنة أمام الفيلة

يتواجه اثنان من كبار القارة في ربع نهائي مثير، حيث تتحدى مصر، أكثر المنتخبات تتويجا في تاريخ البطولة (7)، ساحل العاج حاملة اللقب، في أول اختبار حقيقي للفراعنة.

رغم أنها كانت المرشحة الأبرز قبل اللقاء، احتاجت مصر إلى شوطين إضافيين لتتجاوز عقبة بنين المتواضعة 3-1 (الوقت الاصلي 1-1) في ثمن النهائي، في أداء جديد غير مقنع من الفراعنة.

وكان المدرب حسام حسن وعد بتحسن الأداء في الأدوار الإقصائية، لكن مصر التي لم تخسر منذ 14 مباراة أمام منتخبات أفريقية (12 فوزا، تعادلان)، تثبت قدرتها على تحقيق النتائج في الظروف الصعبة.

ومع خمس انتصارات متتالية في ربع نهائي البطولة، قد يكون هذا اللقاء فرصة لاستعادة إيقاعها.

أما كوت ديفوار فقدمت واحدة من أفضل العروض في ثمن النهائي باكتساحها بوركينا فاسو 3-0 مواصلة حملة التتويج بلقبها الثاني تواليا والرابع في تاريخها.

وستكون مواجهة السبت ثأرية بالنسبة لساحل العاج التي خسرت مبارياتها الأربع الأخيرة بينها مرتان بركلات الترجيح في نهائي نسخة 2006 في مصر بعدما تغلبت عليها في دور المجموعات (3-1)، وثمن نهائي نسخة 2022 في الكاميرون بعدما سحقتها 4-1 في نصف نهائي نسخة غانا 2008.

وتشهد مواجهة كوت ديفوار ومصر مواجهة ساخنة داخلها بين نجمي الغريمين التقليديين أماد ديالو (مانشستر يونايتد) ومحمد صلاح (ليفربول)، وكلاهما سجل ثلاثة أهداف في المسابقة حتى الآن.

ويغيب محمد حمدي عن تشكيلة الفراعنة بسبب إصابة في ركبته تعرض لها أمام بنين، ويحوم الشك حول مشاركة محمود حسن تريزيغيه لإصابة في الكاحل، فيما تفتقد ساحل العاج خدمات كريست إيناو أولاي بسبب الايقاف.