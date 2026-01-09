10 أندية في 10 سنوات.. بالوتيلي يبدأ مغامرة جديدة في الملاعب الإماراتية

غادر المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي جنوى لينضم إلى نادي الاتفاق الإماراتي، في محطته العاشرة خلال عقد حافل بالانتقالات بين الأندية. عادةً ما تبدأ مسيرة لاعب كرة القدم بالانحدار عند بلوغه الخامسة والثلاثين تقريباً.

وفي هذا العمر، من الشائع البحث عن فرص مع أندية أصغر، بعيداً عن ضغوط أعلى المستويات، سعياً للاستمرار في ممارسة الرياضة التي يعشقها.

لكن عالم كرة القدم لا يخلو من الاستثناءات، وماريو بالوتيلي واحد منها بلا شك؛ فاللاعب الإيطالي، الذي يبلغ من العمر 35 عاماً، سينضم إلى نادي الاتفاق الإماراتي، في محطته العاشرة خلال عقد واحد.

ووفقاً لصحيفة ماركا، فبالنسبة لـ"سوبر ماريو"، يمكن القول إن لحظة الانحدار قد حانت وهو في 25 من عمره فقط، بعد أن صنع لنفسه اسماً عالمياً مع إنتر ميلان، وانتقل إلى مانشستر سيتي، وبدا العالم مفتوحاً أمامه.

كانت إمكانياته هائلة، وكان يملك كل مقومات النجاح، لكن ذلك لم يكن سوى بداية النهاية. فبالرغم من لعبه لاحقاً مع ليفربول، تراجع أداؤه بشكل حاد. وبسبب مشاكله المتواصلة داخل الملعب وخارجه، وقلة مشاركاته الكروية، يصعب العثور على نجم شهد خفوتاً أكبر منه في تاريخ كرة القدم الحديث.

منذ أن أعاره ليفربول إلى ميلان في موسم 2015-2016، لم يفعل بالوتيلي شيئاً سوى التخبط في مسيرته الكروية. متنقلاً بين إيطاليا وفرنسا ثم سويسرا وتركيا، وها هو الآن في الإمارات العربية المتحدة.

بعد مغادرته إيطاليا، انتقل إلى نيس، حيث أمضى قرابة ثلاثة مواسم دون تحقيق أي نجاح يذكر. ثم انضم إلى أولمبيك مارسيليا عام 2019، ليعود بعدها إلى إيطاليا ويلعب مع بريشيا ومونزا، قبل أن يتوجه إلى تركيا عام 2021 للانضمام إلى أضنة دمير سبور في الدرجة الثانية.

لم يحالفه النجاح هناك أيضاً، فعاد إلى أوروبا ليلعب مع نادي سيون السويسري. موسم آخر شهد فشلاً جديداً. ثم عاد إلى تركيا بعقد جديد، لكنه لم يحقق نتيجة مختلفة.

وفي عام 2024، وصل إلى إيطاليا ليوقع بشكل مفاجئ مع نادي جنوى، حيث خاض بالكاد 6 مباريات طوال الموسم ولم يسجل أي هدف.

لكن هذا الأداء المتواضع لم يمنعه من البحث عن وجهة جديدة. هذه المرة، حزم حقائبه مجدداً متوجهاً إلى الإمارات للانضمام إلى الاتفاق، حيث وقع عقداً يمتد لموسمين ونصف.

هكذا تتوالى المحطات في حياة لاعب كرة القدم الرحّال، لتُسدل الستار على قصة موهبة كروية لم يكتب لها النجاح المنشود.

انتقالات بالوتيلي العشر في عشر سنوات: