الإصابات تعصف بريال مدريد قبل مواجهة برشلونة بنهائي السوبر الإسباني

احتفل ريال مدريد بتأهله إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على أتلتيكو مدريد، لكن هذا الانتصار خلّف قلقًا بالغًا في غرفة الملابس بسبب عدد الإصابات.

ويبدو أن الفوز على أتلتيكو مدريد 2-1 جاء بثمن بدني باهظ، وأثار مخاوف جدية قبل أيام قليلة من المباراة الحاسمة ضد برشلونة.

الإصابات تعصف بريال مدريد قبل مواجهة برشلونة

كشفت صحيفة "ماركا" أن لاعبو النادي الملكي استقلوا الحافلة إلى فندقهم وسط بوادر أزمة إصابات خطيرة، وهي بمثابة سيناريو قاسٍ للغاية لفريق يعاني أصلًا من كثرة الإصابات.

كان أنطونيو روديغر هو مصدر القلق الأكبر، فقد غادر قلب الدفاع الألماني الملعب وهو يعرج بشكل واضح، ما يُشير إلى أن مشاركته في النهائي باتت موضع شك كبير.

وحاول فريديركو فاليفردي زميله في الفريق التقليل من خطورة الإصابة قائلا "كان استبدال روديغر مُخططًا له"، إلى أن وصل التقرير الطبي الذي غيّر كل شيء.

وظهر رودريغو، من جانبه، بضمادة على ساقه اليمنى، بينما حاول راؤول أسينسيو، الذي لم يبدُ أنه تعرض لإصابة خطيرة خلال المباراة، طمأنة الجميع قبل مغادرته الملعب قائلاً "كل شيء على ما يرام"، إلا أن هذا التفاؤل لم يدم طويلاً.

كما شوهد جود بيلينغهام وهو يعرج لحظة مغادرته ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، مما يجعل مشاركته هو الآخر محل شك كبير.

من داخل ريال مدريد، لا تبدو التشخيصات الأولية مُبشّرة. فمن غير المرجح أن يكون روديغر متاحًا للمباراة النهائية، بينما ينتظر رودريغو وأسينسيو إجراء فحوصات طبية غدًا لتحديد مدى إصاباتهما. ويُعدّ غيابهما عن الكلاسيكو أمرًا مشكوكًا فيه.

وصول مبابي

الخبر الإيجابي الوحيد في هذا الوضع هو وصول كيليان مبابي إلى السعودية. حيث سينضم المهاجم إلى تشكيلة ريال مدريد، وإذا لم تحدث أي انتكاسات، فسيكون متاحًا للمباراة النهائية ضد برشلونة. ومع ذلك، فإن مشاركته في المباراة ليست مضمونة.

إعلان

وصرح تشابي ألونسو "إنه أفضل بكثير، لقد تدرب، والشعور جيد. فرصه في اللعب هي نفسها فرص أي لاعب آخر".

لكن في حال غياب مبابي عن النهائي وتأكد عدم مشاركة زملائه فإن الريال سيخوض النهائي محروما من نصف لاعبيه ما يضع خطط ألونسو على المحك.