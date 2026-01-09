ألمانيا وإنجلترا تلغيان مباريات كروية رسمية

أدى سوء الأحوال الجوية الناتج عن تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة الشديدة في أوروبا إلى إلغاء مباريات من الدورييْن الألماني والإنجليزي لكرة القدم.

وتم تأجيل مباراة سانت باولي ولايبزيغ في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم التي كانت مقررة غدا السبت في هامبورغ بسبب تساقط كميات كبيرة من الثلوج والبرد غطت أرض الملعب.

وأعلنت رابطة الدوري الألماني -في بيان الجمعة- أن القائم على تشغيل ملعب ميلرنتور التابع لنادي سانت باولي أغلق الملعب بعد التشاور مع السلطات المحلية، على أن يتم الإعلان عن موعد جديد للمباراة.

بينما قال النادي الألماني إن سبب الإلغاء هو ضمان سلامة جميع المشاركين نظراً للكميات الكبيرة من الثلوج التي تغطي أرض الملعب بأكملها.

أما في إنجلترا فتم تأجيل مباراة سالفورد سيتي في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي على أرضه أمام سويندون تاون اليوم بسبب ظروف البرد القارس.

وقال نادي سالفورد سيتي -في بيان له- إنه على الرغم من الإجراءات التي قام بها في الفترة الأخيرة -وبينها إبقاء الأغطية على أرض الملعب خلال الأسبوعين الماضيين- فإنه لا تزال هناك أجزاء من أرض الملعب متجمدة.

وأوضح النادي أن القرار تم اتخاذه مبكرا بالتنسيق مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ونادي سويندون لمنع حدوث أي اضطراب غير ضروري للجماهير المسافرة.

كما تم تأجيل ثلاث مباريات من دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي كانت مقررة إقامتها غدا السبت في أولدهام أثليتيك وتشيسترفيلد وأكرينجتون ستانلي.