أكبر 11 تعويضا للمدربين في تاريخ كرة القدم

في ظل الضغوط المتزايدة في كرة القدم الحديثة، تختار العديد من الأندية إنهاء عقود مدربيها بسبب النتائج الهزيلة، وهو أمر ينطوي على دفع تعويضات ضخمة لهم.

لا ينتهي رحيل المدرب دائمًا بمصافحة ووداع؛ إذ تُجبر العديد من الأندية على دفع تعويضات نهاية خدمة باهظة، بعضها قياسي. ما يعني أن حتى الفشل له ثمن باهظ.

ويتصدر نادي تشلسي القائمة كأكثر نادٍ دفع تعويضات كبيرة للمدربين الذين أقالهم بينما يعتبر جوزيه مورينيو المدرب الأكثر استفادة من التعويضات الضخمة.

وفي ما يلي قائمة تضم المدربين الذين حصلوا على أكبر التعويضات المالية بعد إنهاء عقودهم:

الإيطالي أنطونيو كونتي: حصل على 30 مليون يورو من تشلسي في 2018.

البرتغالي جوزيه مورينيو: حصل على 19 مليون يورو من مانشستر يونايتد في 2018.

جوزيه مورينيو: حصل على أكثر من 20 مليون يورو من تشلسي في 2007.

الفرنسي لوران بلان: حصل على أكثر من 19 مليون يورو من باريس سان جيرمان في 2016.