أكبر 11 تعويضا للمدربين في تاريخ كرة القدم
Published On 9/1/2026|
آخر تحديث: 11:00 (توقيت مكة)
في ظل الضغوط المتزايدة في كرة القدم الحديثة، تختار العديد من الأندية إنهاء عقود مدربيها بسبب النتائج الهزيلة، وهو أمر ينطوي على دفع تعويضات ضخمة لهم.
لا ينتهي رحيل المدرب دائمًا بمصافحة ووداع؛ إذ تُجبر العديد من الأندية على دفع تعويضات نهاية خدمة باهظة، بعضها قياسي. ما يعني أن حتى الفشل له ثمن باهظ.
ويتصدر نادي تشلسي القائمة كأكثر نادٍ دفع تعويضات كبيرة للمدربين الذين أقالهم بينما يعتبر جوزيه مورينيو المدرب الأكثر استفادة من التعويضات الضخمة.
وفي ما يلي قائمة تضم المدربين الذين حصلوا على أكبر التعويضات المالية بعد إنهاء عقودهم:
- الإيطالي أنطونيو كونتي: حصل على 30 مليون يورو من تشلسي في 2018.
- البرتغالي جوزيه مورينيو: حصل على 19 مليون يورو من مانشستر يونايتد في 2018.
- جوزيه مورينيو: حصل على أكثر من 20 مليون يورو من تشلسي في 2007.
- الفرنسي لوران بلان: حصل على أكثر من 19 مليون يورو من باريس سان جيرمان في 2016.
- الإيطالي روبرتو مانشيني: حصل على أكثر من 19 مليون يورو من السعودية في 2024.
- جوزيه مورينيو: حصل على أكثر من 18 مليون يورو من توتنهام في 2021.
- البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو: حصل على أكثر من 16 مليون يورو من توتنهام في 2021.
- البرازيلي لويس فيليبي سكولاري: حصل على أكثر من 15 مليون يورو من تشلسي في 2009.
- الإيطالي فابيو كابيلو: حصل على أكثر من 15 مليون يورو من روسيا في 2015.
- الألماني توماس توخيل: حصل على ما يقارب 15 مليون يورو من تشلسي في 2022.
- الإنجليزي غراهام بوتر: حصل على ما يقارب 15 مليون يورو من تشلسي في 2023.
المصدر: الصحافة البريطانية