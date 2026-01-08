ما سبب غضب الجماهير السعودية وصافراتها ضد مهاجم بلباو ويليامز؟

تعرّض إينياكي ويليامز مهاجم أتلتيك بلباو لصافرات استهجان هائلة من الجماهير السعودية خلال مباراة فريقه ضد برشلونة في كأس السوبر الإسباني.

وتعرّض أتلتيك بلباو -أمس الأربعاء- لهزيمة قاسية أمام برشلونة بنتيجة 0-5 في المباراة التي جرت على ملعب الإنماء بمدينة جدة، في نصف نهائي البطولة.

وأطلقت الجماهير السعودية صافرات الاستهجان ضد إينياكي (31 عاما) في كل مرة لمس فيها الكرة بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وجاءت هذه الصافرات كرد فعل من قبل الجماهير على التصريحات التي أدلى بها اللاعب وعبّر فيها عن رفضه المطلق لإقامة منافسات كأس السوبر الإسباني في السعودية.

ومنذ نزوله إلى أرض الملعب لإجراء عمليات الإحماء لم تتردد الجماهير السعودية في استقبال اللاعب بصافرات استهجان مدوية.

ومنذ تلك اللحظة لم تتوقف الجماهير عن إظهار غضبها من إينياكي ولم تتركه لحظة واحدة دون ضغط على حد تعبير الصحيفة.

وأضافت "كان يكفي أن يلمس إينياكي الكرة حتى ينهال عليه الاستهجان واهتزّ الملعب بأكمله لمعاقبته".

وكان إينياكي قال قبل سفر فريقه إلى السعودية "بالنسبة لي وبكل صراحة فإن اللعب في السعودية أمر سيء للغاية".

وبرّر اللاعب موقفه بالقول "نقل بطولة وطنية إلى بلد آخر لا يسهّل تنقّل الجماهير. من حيث الدعم الجماهيري يبدو وكأننا نلعب خارج ملعبنا. لو كانت في إسبانيا لكننا نعلم عدد المشجعين الذين سيرافقوننا".

وأصرّ ويليامز على موقفه بعد وصوله إلى السعودية، لكنه اعتذر عن الألفاظ التي استخدمها، فقال في مؤتمر صحفي قبل المباراة "ربما لم تكن الكلمة التي استخدمتها هي الأنسب، لكن من المؤسف ألا تكون جماهيرنا هنا".

وتابع "لو كانت البطولة في إسبانيا لكان عدد جماهيرنا كبيرا جدا ولرافقونا بلا شك. سيكون الأمر أشبه باللعب خارج الديار".

وأعادت الحادثة إلى الأذهان مع ما حدث مع الألماني المعتزل توني كروس نجم ريال مدريد السابق، الذي انتقد الدوري السعودي وقال إن اللاعبين الذين ينتقلون إليه يفعلون ذلك من أجل المال، ووصل به الحال إلى وصف الأمر بأنه "مخزٍ".

وبعدها انهالت الجماهير السعودية عليه بصافرات الاستهجان عندما شارك مع ريال مدريد بمباريات كأس السوبر عام 2024.