اتحاد التنس المصري يتبرأ من فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر

نفى الاتحاد المصري لكرة المضرب، اليوم الخميس، علاقته بمشاركة اللاعبة هاجر عبد القادر في دورة دولية في كينيا، كاشفا أنها غير مسجلة على كشوفاته، بعد انتقادات لاذعة لأدائها، فيما أقر الاتحاد الكيني بأن مشاركتها "لم تكن صائبة".

وخاضت عبد القادر (21 عاما) مباراة في دورة بالعاصمة الكينية نيروبي ببطاقة دعوة، حيث خسرت أمام الألمانية لورينا شيدل المصنفة 1026 عالميا، بنتيجة كارثية 0-6 و0-6.

وأشار الاتحاد المصري في بيان إلى أن اللاعبة "شاركت في بطولة الاتحاد الدولي للتنس في نيروبي ببطاقة دعوة استثنائية منحت لها من قبل الاتحاد الكيني للتنس".

وأضاف "لم يكن للاتحاد المصري للتنس أي دور، مباشر أو غير مباشر، في ترشيح اللاعبة أو طلب أو الموافقة على منحها هذه البطاقة، ولم يكن الاتحاد المصري للتنس مشاركا بأي شكل من الأشكال في دخول اللاعبة إلى هذه البطولة أو المشاركة فيها".

وفي وقت سابق اليوم، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا من المباراة التي خاضتها هاجر عبد القادر، تظهر فيها وهي ترتكب العديد من الأخطاء، حيث اضطر الحكم في أكثر من مناسبة إلى تذكيرها بالمكان الذي يجب أن تقف فيه لبدء النقطة.

ووفق المقطع المتداول، ارتكبت هاجر 20 خطأ مزدوجا من أصل 24 نقطة إرسال. أما النقاط الثلاث التي فازت بها، فجاءت اثنتان منها بسبب أخطاء إرسال مزدوجة من شيدل، فيما كانت الثالثة نتيجة خطأ سهل.

وبحسب ملفها على موقع الاتحاد الدولي لكرة المضرب، كانت هذه المباراة هي أول مشاركة لهاجر عبد القادر على الإطلاق في مستوى الجولات الدولية.

وقال الاتحاد المصري "لا نملك أي معلومات فنية أو تنافسية أو إدارية إضافية بخصوص اللاعبة أو ظروف مشاركتها في البطولة".

رد الاتحاد الكيني

في المقابل، أوضح الاتحاد الكيني أن اللاعبة المصرية المشاركة في دورة "آي تي أف دبيلو 35 نيروبي" تقدمت بطلب رسمي ووصلت إلى نيروبي، صباح الثلاثاء الماضي.

وأضاف "أصبحت هذه البطاقة متاحة بعد انسحاب مفاجئ من لاعبة كانت قد حصلت على بطاقة دعوة أصلية لدخول الجدول الرئيسي".

وتابع "في ذلك الوقت، كانت هاجر هي الوحيدة التي تقدمت بطلب للحصول على بطاقة دعوة، وتم اتخاذ القرار بناءً على المعلومات المقدمة وبهدف الحفاظ على اكتمال وتوازن الجدول، مع دعم تطوير رياضة التنس في أفريقيا".

وأقر الاتحاد الكيني أن "منح هذه البطاقة لم يكن قرارا صائبا. وقد أخذ الاتحاد هذه التجربة بعين الاعتبار وسيتأكد من عدم تكرار مثل هذه الحالة النادرة للغاية في المستقبل".

وذكر الاتحاد الكيني أن هاجر عبد القادر أشارت إلى أن "لديها مستوى مناسب من الخبرة التنافسية، وتم إصدار البطاقة بناءً على المعلومات المقدمة.

ونظرًا لصغر سن هذه اللاعبة وحجم التغطية التي حظي بها هذا اللقاء، يدرك كل من اتحاد التنس الكيني والاتحاد الدولي للتنس أهمية الحفاظ على سلامة اللاعبين كأولوية أساسية. وقد تواصلت المنظمتان مع اللاعبتين لتقديم الدعم اللازم".