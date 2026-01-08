بالفيديو.. لقطة محرجة تفسد حفل تقديم لاعب للجماهير

بدأ لاعب إكوادوري مسيرته مع فريقه الجديد بلقطة محرجة خلال تقديمه لجماهير النادي التي احتشدت في الملعب لمشاهدة نجمها الجديد.

وانضم الإكوادوري داميان "كيتو" دياز مؤخرا إلى فريق غواياكيل سيتي وقد جرى تقديمه للجماهير بعد التوقيع على العقد.

وظهر كيتو (39 عاما) في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يسدد كرة قوية في وجه أحد الحضور أثناء تقديمه للجمهور.

وأراد اللاعب إهداء الجماهير كرة موقّعة منه للجمهور لكنه لم يحسن تسديدها لتصطدم مباشرة بوجه الرجل.

وتعرّض اللاعب لانتقادات بسبب تصرّفه مع المشجع إذ لم يعتذر له من الأساس بل على العكس بدا مبتسما وهو في طريقه إلى منتصف الملعب.

وانضم كيتو إلى غواياكيل سيتي في صفقة انتقال حر علمًا بأنه ظل بلا فريق لمدة ستة أشهر منذ انتهاء عقده مع فريقه السابق بانفيلد الأرجنتيني في صيف العام الماضي.

ووُلد كيتو في الأرجنتين لكنه حصل على الجنسية الإكوادورية وهو ما سمح له بتمثيل الأخير على الصعيد الدولي، إذ ارتدى القميص في أربع مباريات فقط وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وسبق لكيتو أن ظهر في الملاعب العربية حينما دافع عن ألوان نادي الوحدة الإماراتي لمدة عامين في الفترة بين 2013 و2015.