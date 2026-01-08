مورينيو يشكك في قدرات لاعبي بنفيكا العقلية

شن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا هجوما ناريا على لاعبي فريقه، مشككا في قدراتهم الذهنية ومؤكدا أن أي لاعب يشعر بالتوتر في نصف نهائي كأس الرابطة لا يستحق ارتداء قميص النادي.

وجاءت ثورة مورينيو عقب خروج الفريق من الدور قبل النهائي لكأس الرابطة البرتغالية على ملعبه أمام سبورتينغ براغا 1-3 أمس الأربعاء.

وكشف "السبيشل ون" في تصريحات صحفية أن ما حدث في غرفة الملابس كان حديثًا من جانب واحد، حيث لم يرغب أحد من اللاعبين في مناقشته.

كما طالب المدرب البرتغالي الشهير لاعبي بنفيكا بحرمان أنفسهم من النوم والانشغال بالتفكير في أسباب تراجع الأداء كما يفعل هو.

وشدد على ضرورة التضحية بالراحة والتركيز الكامل قبل المواجهة المرتقبة أمام الغريم التقليدي بورتو الأسبوع المقبل.

وقرر مورينيو إلغاء إجازة اللاعبين عقب الخروج من كأس الرابطة، حيث تقرر نقل الفريق إلى معسكر تدريبي مغلق في سيكسال بجزيرة ماديرا لبدء العمل الفوري.

ويحتل بنفيكا المركز الثالث في الدوري البرتغالي بفارق عشر نقاط عن بورتو المتصدر، ويقبع في المركز الخامس والعشرين في دوري أبطال أوروبا.