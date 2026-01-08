مكتوميناي نجم نابولي.. لاعب متألق ورجل أعمال ناجح
إلى جانب تتويجه بلقب الدوري الإيطالي مع نابولي في موسمه التاريخي لعام 2025، حقق سكوت مكتوميناي نجاحا لافتًا كرجل أعمال خارج المستطيل الأخضر.
ويُعرف لاعب خط الوسط الاسكتلندي بنشاطه الملحوظ في مجال ريادة الأعمال، وهو ما يتجلى في استثماراته المربحة ضمن شركات مسجلة باسمه في المملكة المتحدة.
وبحسب تقرير لموقع "كالتشيو إي فينانزا" (Calcio e Finanza)، فإن شركتين تحملان اسمه هما: "شركة سكوت مكتوميناي المحدودة" و"شركة إس إم فورتريس المحدودة".
وبينما توقفت الشركة الأخيرة -التي تأسست عام 2023- عن العمل وفقًا للبيانات المالية للعام التالي، فإن الشركة الأولى تتجاوز مجرد إدارة صورة اللاعب الأسكتلندي.
وقد ارتفع صافي ثروته بنحو مليون يورو خلال عام واحد، حيث قفز من 5.48 ملايين يورو في عام 2023 إلى 6.41 ملايين يورو في عام 2024.
وتُعزى الأصول الملموسة -البالغة مليون يورو- بصورة رئيسية إلى العقارات، تليها استثمارات مالية بقيمة 1.3 مليون يورو، إضافة إلى سيولة متنامية ارتفعت من 2.2 مليون يورو إلى 3.17 مليون يورو.
وفي عام 2025، ارتفع صافي أرباح مكتوميناي إلى 6.3 مليون يورو، مدعومًا بهيكل مالي متين.
وبعد فوزه بلقب الدوري الإيطالي مع نابولي، وتزامنا مع الكشف عن تفاصيل مالية مهمة في مسيرته كرائد أعمال، يواصل مكتوميناي تألقه داخل المستطيل الأخضر وخارجه.