مباراة مصر ضد كوت ديفوار بكأس أفريقيا.. الموعد والتشكيلة والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في القارة السمراء والوطن العربي صوب ملعب الكبير بمدينة أكادير المغربية، لمتابعة قمة من العيار الثقيل تجمع بين منتخب مصر (الفراعنة) ومنتخب كوت ديفوار (الأفيال)، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويسعى زملاء النجم محمد صلاح لمواصلة الزحف نحو النجمة الثامنة، بينما يطمح الأفيال للإطاحة بأكثر المتوجين باللقب في مواجهة تُعد بمثابة "نهائي مبكر".

متى موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع النهائي

تقام المباراة بين مصر وكوت ديفوار مساء يوم السبت الموافق 10 يناير/كانون الثاني 2026 على الملعب الكبير بمدينة أكادير المغربية.

وستنطلق صافرة بداية مباراة مصر وكوت ديفوار على الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، الساعة الـ11 مساء (23:00) بتوقيت أبوظبي.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار في ربع النهائي

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس (beIN Sports) الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

القنوات الناقلة:

beIN SPORTS MAX1

قناة الرياضية المغربية الأرضية (TNT).

تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار.. كلاسيكو أفريقي

تُعرف مباريات مصر وكوت ديفوار دائماً بالإثارة والندية التاريخية. المنتخبان التقيا في مناسبات عديدة حاسمة، أبرزها نهائي 2006 الذي حسمه الفراعنة بركلات الترجيح، ونصف نهائي 2008 الذي شهد تفوقاً كاسحاً لمصر بنتيجة 4-1، وآخرها مواجهة 2021 في الكاميرون التي انتهت بفوز مصر بركلات الترجيح أيضاً.

مواجهة 2025 تأتي في ظروف مختلفة، حيث يرفع كلا المنتخبين شعار "الواقعية" في نسخة المغرب التي لم ترحم المنتخبات الصغيرة وأعادت الكبار للواجهة.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أحمد فتوح.

الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، حمدي فتحي.

الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، أسامة فيصل.

التشكيلة المتوقعة لكوت ديفوار أمام مصر

حراسة المرمى: فوفانا.

الدفاع: دوي، كوسونو، نديكا، كونان.

الوسط: كيسيه، سنجاري، أولاي.

الهجوم: غيساند، ديالو، ديوماندي.