مباراة العراق ضد الصين في كأس آسيا تحت 23 عاما.. الموعد والقنوات الناقلة

يسعى منتخب العراق إلى الفوز وتحقيق انطلاقة قوية عندما يواجه الصين، اليوم الخميس، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا تحت 23 عاما 2026 المقامة في السعودية.

في المقابل، يطمح منتخب الصين لتقديم عرض قوي في مستهل مشواره بالبطولة القارية، بعد أن حل ضمن مجموعة صعبة، ويسعى لخطف أي نقطة تعزز حظوظه في التأهل.

وتضم المجموعة الرابعة أيضا منتخبي أستراليا وتايلند، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

موعد مباراة العراق ضد الصين

من المقرر أن تقام مباراة العراق ضد الصين، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 04:00 مساء بتوقيت القاهرة، و05:00 مساء بتوقيت بغداد ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد الصين

يمكنكم مشاهدة مباراة العراق ضد الصين عبر قناة:

beIN Sports 6 HD.

الكاس 5 HD

وهما الناقلان الحصريان لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما يمكنكم متابعة التغطية الحية والمباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

التشكيلة المحتملة للمنتخب العراقي

كميل سعدي، ويوسف الإمام، وعباس فاضل، وسجاد محمد، وكاظم رعد، وعبد الرزاق قاسم، وأحمد عايد، وعلي مخلد، وحيدر عبد الكريم، وأموري فيصل، وأيمن لؤي.