بالفيديو.. ماخاتشيف يستعرض مهاراته في رياضة غريبة

أصبح الداغستاني إسلام ماخاتشيف بطل الفنون القتالية المختلطة حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره وهو يشارك في رياضة غريبة.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل ظهر فيه المقاتل الداغستاني وهو يشارك في مباراة للعبة تسمى "رستبول" (Wrestball)، وهي رياضة هجينة تجمع بين كرة السلة والمصارعة "الأمر الذي جعلها لعبة مناسبة جدا لرياضي مثل ماخاتشيف" على حد تعبير موقع "بلودي إلبو" (Bloody Elbow) المتخصص في الفنون القتالية المختلطة.

وقدم ماخاتشيف عرضا مميزا في البطولة التي أقيمت في داغستان، من تمثيله فريق مدرسة عبد المناف نور محمدوف للقتال المختلط، والد ومدربه حبيب محمدوف.

وفي المقطع المنشور واجه ماخاتشيف فريق "تارمي تاو" وأمامه قدم مجموعة من اللقطات البارزة والمهارات العالية.

وسجل ماخاتشيف أول نقطتين لفريقه في المباراة، ثم واصل حصد النقاط توالياً، كما ظهر في لقطة أخرى وهو في موقف دفاعي أسقط من خلاله أحد المنافسين أرضًا.

وحظي مقطع الفيديو باهتمام كبير من المتابعين، الذين أشادوا بمهارات ماخاتشيف لدرجة أن أحدهم شبهه بأسطورة كرة السلة الأميركية ليبرون جيمس.

وفي هذا الشأن علق أحد المتابعين "ليبرون جيمس بقي صامتًا منذ مباراة إسلام ماخاتشيف في كرة السلة الداغستانية"، ورد عليه أحد رواد التواصل الاجتماعي "ربما يفكر في الاعتزال الآن".

وعلق آخر "ليبرون يمتلك برميات جيدة لكن لم يتم اختباره بالمصارعة". وفي الوقت نفسه أعجب كثيرون بأداء ماخاتشيف بغض النظر عن مستوى المنافسة حيث كتب أحدهم "هل هناك شيء لا يستطيع هذا الرجل فعله؟". وكتب آخر "في هذه المرحلة، أعتقد أنه قد يكون بطلًا في أي رياضة".