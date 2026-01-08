لاعب برازيلي يحطم الرقم القياسي لفيرمينو ومارتينيلي في الدوري الإنجليزي

لعب كثير من اللاعبين البرازيليين المميزين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن لم يسبق لأي منهم أن سجل أكثر من إيجور تياغو في موسم واحد.

وسجل المهاجم البالغ من العمر 24 عاما هدفين لبرينتفورد في فوز الفريق 3-صفر على سندرلاند أمس الأربعاء، ليصل بذلك إلى 16 هدفا في الموسم بالدوري.

وهذا أكبر عدد من الأهداف سجله لاعب برازيلي في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم واحد وفقا لشركة "أوبتا" للإحصائيات.

وتجاوز تياغو، المهاجم السابق لليفربول روبرتو فيرمينو، وجناح أرسنال غابرييل مارتينيلي، وماثيوس كونيا، المهاجم السابق لوولفرهامبتون والموجود الآن في مانشستر يونايتد، الذين سجل كل منهم 15 هدفا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعد غابرييل جيسوس، وريتشارليسون، وفيليبي كوتينيو من بين أبرز المهاجمين البرازيليين الآخرين الذين لعبوا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن تياغو يلعب أول مواسمه كمهاجم أساسي لفريق برينتفورد عقب رحيل إيفان توني وبريان مبيومو ويوان ويسا.

ولم يلعب تياغو من قبل مع المنتخب البرازيلي، ولكنه يسعى للدخول في قائمة الفريق التي ستشارك في بطولة كأس العالم، التي تقام في أميركا وكندا والمكسيك هذ العام.