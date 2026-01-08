كوب قهوة يضع مدرب توتنهام في ورطة

وقع الدنماركي توماس فرانك مدرب توتنهام هوتسبير ضحية موقف محرج للغاية قبل مباراة فريقه ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لفرانك وهو يحمل كوب إسبرسو يتضمن شعار أرسنال الجار اللدود لتوتنهام هوتسبير في العاصمة لندن.

كوب قهوة يورط مدرب توتنهام

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أحد أفراد بعثة أرسنال يبدو أنه ترك الكوب في غرفة ملابس بورنموث خلال مباراة الفريقين التي أقيمت على نفس الملعب نهاية الأسبوع الماضي "سواء بقصد أو بدافع المزاح مع علمه بأن توتنهام سيزور الملعب بعد أيام قليلة".

وبدا فرانك (52 عاما) في الصورة المنتشرة مبتسما ولم يحاول حتى إخفاء الكوب المثير الجدل، بحسب الصحيفة.

وفجّرت هذه الصورة موجة من الغضب بين أنصار "السبيرز"، الذين وجهوا انتقادات للمدرب الدنماركي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يطل صمت فرانك على هذه الانتقادات وأبدى عدم رضاه عنها كاشفا في الوقت ذاته حقيقة هذه الصورة.

وعندما سُئل فرانك عن الصورة أجاب "بالتأكيد لم ألاحظ ذلك. سيكون غباء مطلقا مني أن أحمل كوبا عليه شعار أرسنال. هل هناك من يعتقد أنني فعلت ذلك عمدا؟".

وأضاف "أعتقد أنه من المحزن قليلا في كرة القدم أن أُسأل عن أمر كهذا. نحن نسير في الاتجاه الخاطئ. إذا أصبح علينا القلق بشأن حملي كوبا عليه شعار نادٍ آخر. بالتأكيد لن أفعل ذلك أبدا؛ هذا غباء شديد".

توقيت غير مناسب

وترى صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الصورة المثيرة للجدل ظهرت في "توقيت غير مناسب" بالنسبة لفرانك بالنظر إلى التباين الكبير بين وضعية ناديي شمال لندن توتنهام هوتسبير وأرسنال هذا الموسم.

ويتصدر "المدفعجية" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة قبل مباراته المقررة الليلة ضد ليفربول في الجولة الـ21، بينما يحتل توتنهام هوتسبير بقيادة فرانك المركز الـ14 برصيد 27 نقطة.

كما أن توتنهام يمرّ بسلسلة نتائج مخيبة في الدوري الإنجليزي مؤخراً، إذ فاز مرة واحدة في آخر ست مباريات بما فيها مباراة الأمس ضد بورنموث التي خسرها الفريق اللندني 2-3.