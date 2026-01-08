تجاهل تطبيق قاعدة قانونية جديدة في مباراة برشلونة وبلباو بالسوبر الإسباني

أثار الحكم إيسيدرو دياز دي ميرا جدلًا تحكيميًا بعد عدم تطبيقه قاعدة "الثواني الـ8" الخاصة بحراس المرمى، خلال إحدى مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم بين برشلونة وبلباو، عندما احتفظ حارس أتلتيك بلباو أوناي سيمون بالكرة في يديه لنحو 20 ثانية دون أي عقوبة.

ووقعت الحالة في الدقيقة 15 من المباراة والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي، حين تصدى سيمون لتسديدة من بيدري، قبل أن يحتفظ بالكرة حتى الدقيقة 15:22، وفق لقطات بثتها شبكة "موفيستار"، دون أن يمنحه الحكم أي إنذار أو يحتسب ركلة ركنية للفريق المنافس، كما تنص القاعدة الجديدة.

وبحسب التعديل الذي أقره مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) على المادة 12 من قانون اللعبة، يُعاقب حارس المرمى إذا احتفظ بالكرة أكثر من ثماني ثوانٍ، باحتساب ركلة ركنية للفريق الخصم، على أن يقوم الحكم بعدّ الثواني الخمس الأخيرة بشكل واضح باستخدام الإشارة اليدوية.

تجاهل تطبيق قاعدة قانونية جديدة بقانون كرة القدم

وجاء تعديل القاعدة بعد تجارب أُجريت خلال موسمي 2024 و2025، هدفت إلى الحد من إضاعة الوقت من قبل حراس المرمى، حيث اعتُبرت ركلة الركنية عقوبة أكثر فاعلية وأسهل في التنفيذ من الركلة الحرة غير المباشرة داخل منطقة الجزاء.

ورغم دخول القاعدة حيّز التنفيذ، لا يزال تطبيقها محل تباين بين الحكام، إذ يرى متابعون أن احتساب الثواني لا يتم دائمًا بدقة، كما حدث في هذه اللقطة التي مرت دون قرار تحكيمي.

وسُجل أول تطبيق فعلي للقاعدة خلال كأس العالم للأندية في يونيو/حزيران الماضي، عندما احتسب الحكم الفرنسي كليمان توربان ركلة ركنية ضد حارس الهلال ياسين بونو، في مباراة فريقه أمام ريال مدريد، ما أعطى القاعدة صدى واسعًا.

كما شهد الدوري الإسباني تطبيق القاعدة في مناسبات أخرى، أبرزها خلال مباراة إسبانيول وفالنسيا، حين عوقب الحارس يولين أغريريثابالا بسبب تأخير اللعب.

ويبقى الجدل قائمًا حول مدى التزام الحكام بتطبيق القاعدة الجديدة بصرامة، في ظل مطالبات بتوحيد معايير التحكيم وتفادي الانتقائية في القرارات.