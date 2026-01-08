فيفا وتيك توك يقلبان موازين البث في كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، عن توقيعه على شراكة مع منصة (تيك توك)، وذلك قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا هذا الصيف.

وذكر (فيفا) في بيان له عبر موقعه الرسمي أن (تيك توك) المنصة المفضلة في محتوى الفيديو عبر الهواتف، ستقدم تغطية خاصة لكأس العالم، حيث ستشمل زيادة ملحوظة في المحتوى الأصلي وستكون الوجهة المفضلة للمشجعين طوال البطولة.

وأضاف "بموجب تلك الشراكة التي ستمتد حتى نهاية العام الجاري، فأنه من المقرر أن تتوفر ميزة البث المباشر لأجزاء من مباريات البطولة ونشر مقاطع مختارة من المباريات".

وقال ماتياس غرافستورم، الأمين العام للاتحاد الدولي (فيفا): "هدف تلك الشراكة يتمثل في إبراز البهجة التي تنطوي عليها بطولة كأس العالم، ولعل جعل (تيك توك) المنصة المفضلة الأولى للبطولة سيشكل أفضل طريقة لتعزيز ذلك خلال أكبر حدث رياضي في التاريخ".

وأضاف "من شأن هذا التعاون المبتكر والمبدع أن يعزز الروابط بين المشجعين في جميع أنحاء المعمورة وبطولة كأس العالم على نحو لم يسبق له مثيل، فضلا عن تمكين الجمهور من الاطلاع على ما يجري خلف الكواليس وتقريبه من الحدث أكثر من أي وقت مضى".

وقال جيمس ستافورد، رئيس المحتوى العالمي في (تيك توك): "شهدت كرة القدم نموا هائلا في العالم على منصة (تيك توك) طيلة السنوات القليلة الماضية، ونحن متحمسون لأن تستمتع الجماهير بتجربة كأس العالم حتى بعد انتهاء الدقائق التسعين، وذلك من خلال محتوى حصري وإمكانية وصول غير مسبوقة إلى ما ينتجه صناع المحتوى".