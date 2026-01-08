شاهد.. سان جيرمان يتوج بالسوبر الفرنسي للمرة الـ14 في تاريخه

قادت ركلات الترجيح باريس سان جيرمان للتتويج بلقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم (كأس الأبطال) للمرة الـ14 في تاريخه، على حساب غريمه اللدود أولمبيك مرسيليا.

وفاز سان جيرمان على مرسيليا 4-1 بركلات الترجيح، في مباراة مثيرة أقيمت بينهما -الخميس- على ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وبادر باريس سان جيرمان بالتسجيل عن طريق نجمه عثمان دمبيلي في الدقيقة 13، لكن النجم الإنجليزي ماسون غرينوود منح التعادل لأولمبيك

مارسيليا في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

وتواصلت الإثارة في المباراة، بعدما أحرز مرسيليا هدفا ثانيا بـ(النيران الصديقة) عن طريق ويليان باتشو، لاعب سان جيرمان، بالخطأ في

مرمى فريقه في الدقيقة 87.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز مرسيليا وتتويجه باللقب، أحرز البرتغالي غونسالو راموس هدف التعادل لسان جيرمان في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة سان جيرمان، بعدما تصدى حارس مرمى لوكاس شوفالييه لركلتي ترجيح من لاعبي مارسيليا.

وأصبحت الكويت رابع دولة عربية تحتضن السوبر الفرنسي بعد استضافة تونس للبطولة عام 2010، والمغرب في 2011 و2017 وقطر في الموسم الماضي.