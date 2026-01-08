شاهد.. خيسوس كاليخا ينجو من حادث مروع في رالي داكار

نجا المتسابق والمغامر الإسباني خيسوس كاليخا بأعجوبة بعد أن تحطمت سيارته في حادث مروع خلال إحدى مراحل رالي داكار في السعودية.

يشارك كاليخا في رالي داكار 2026 كسائق رسمي مع فريق سانتانا موتورز، عائدا بعد غياب دام 4 سنوات، ليحقق هدفا شخصيا يتمثل في إكمال السباق الذي يمر عبر تضاريس السعودية.

وفي منتصف المرحلة الخامسة تعرض خيسوس كاليخا وإدو بلانكو لحادث مروع أثناء قيادتهما بسرعة عالية في الصحراء السعودية.

وأظهرت الصور، التي نشرتها قناة "آر تي إل جي بي"، السائقين وهما يقودان بسرعة عالية على طريق مستقيم عندما اصطدما بمطبٍّ أدى إلى انقلاب سيارتهما عدة مرات، مما أدى إلى تحطم شاحنتهما بالكامل في الحادث.

وأفادت عدة وسائل إعلام بأن حالة السائق القادم من ليون ومساعده مستقرة ونُقل الاثنان إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية، غير أنه لا يتوقع أن يخلف الحادث أي تبعات تتجاوز الجانب الرياضي. وبذلك، انتهت مشاركة كاليخا في رالي داكار 2026، إثر الحادث عند الكيلومتر 251 تقريبا.