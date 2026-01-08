النصر ضد القادسية في الدوري السعودي.. الموعد والقنوات الناقلة

سيكون النصر في مهمة خاصة لمصالحة جماهيره عندما يستقبل القادسية على ملعب "الأول بارك" بعدما خسر فريق المدرب جورجي غيسوس لأول مرة هذا الموسم في الدوري أمام الأهلي (2-3).

في المقابل، يحاول القادسية بقيادة مدربه الأيرلندي الشمالي بريندان رودغرز الاستفادة من صحوة الفريق بعد الفوز برباعية نظيفة في الجولة الماضية على الرياض، وهو الانتصار الذي رفع رصيد الفريق إلى 24 نقطة في المركز الخامس.

موعد مباراة النصر ضد القادسية في الدوري السعودي (دوري روشن)

ستقام مباراة النصر والقادسية في "دوري روشن" السعودي 2025-2026 اليوم الخميس 8 يناير/كانون الثاني 2026، على ملعب "الأول بارك".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد القادسية

يمكنكم مشاهدة مباراة النصر ضد القادسية في الدوري السعودي (دوري روشن) عبر قنوات "ثمانية" الناقل الحصري لمنافسات الدوري السعودي.

يمكنكم المشاهدة عبر الإنترنت من خلال تطبيق "ثمانية".

كما يمكنكم متابعة التغطية الحية والمباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

وتمثل مواجهة القادسية اختباراً صعباً للنصر الذي سبق أن تجرع الهزيمة أمامه في الموسم الماضي، لكنه يدرك أن فشله في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة توالياً، سيكون بمثابة ضربة قوية لطموحات المنافسة على اللقب، لا سيما أن المباراة القادمة ستكون الديربي ضد الهلال، وهو ما يتعين عليه الفوز إذا أراد مواصلة المنافسة.