المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي كأس أفريقيا.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا. مواجهة قوية نرصد موعدها وقنوات البث المباشر الناقلة لها إضافة إلى تشكيلتي المنتخبين.

وبينما يأمل المنتخب المغربي أن يواصل عروضه القوية، بعدما حقق فوزًا صعبًا على تنزانيا بهدف دون رد، ليحافظ على سلسلة إيجابية تهديفياً يدخل منتخب الكاميرون المباراة منتشيًا بفوزه في الجولة السابقة على جنوب إفريقيا بنتيجة 2-1، مواصلًا سلسلة تسجيله للأهداف للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة.

المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.. الموعد

تقام مباراة ربع النهائي بين المغرب والكاميرون غدا الجمعة التاسع يناير/كانون الثاني 2026 على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وتنطلق المواجهة عند الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت المغرب والجزائر، التاسعة (21:00) بتوقيت مصر والعاشرة (22:00) بتوقيت قطر والسعودية.

المغرب ضد الكاميرون.. القنوات الناقلة

خصصت القناة الناقلة حصريا لبطولة كأس أفريقيا 2025 باقة من ثلاث قنوات لنقل أحداث اللقاء

beIN SPORTS MAX 1

beIN SPORTS MAX 2

beIN SPORTS MAX 3

كما يمكنكم متابعة التغطية الحية للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

أفضلية تاريخية للكاميرون

تشير المواجهات السابقة بين المنتخبين إلى أفضلية تاريخية للكاميرون، حيث التقيا في 13 مباراة، فاز "الأسود غير المروّضة" في 6 مناسبات، مقابل فوزين فقط للمغرب، فيما انتهت باقي المباريات بالتعادل.

وعلى ملعب الأمير مولاي عبد الله، يمتلك المنتخب الكاميروني سجلًا أفضل، بعدما فاز في مباراتين من أصل ثلاث جمعته بالمنتخب المغربي على هذا الملعب.

أما في سجل مواجهاتهما ضمن كأس أمم أفريقيا تحديدًا، فقد التقيا في ثلاث مباريات، فازت الكاميرون في اثنتين، مقابل تعادل وحيد، دون أي فوز للمغرب.

حيث أن آخر مواجهة بينهما في الكان تعود لسنة 1992 بداكار السنغالية حين التقيا في دوري المجموعات وفازت الكاميرون بهدف دون رد من توقيع أندري كانا بييك.

ويشاء القدر أن يتجدد صدام المغرب والكاميرون في المغرب، بعدما التقيا سنة 1988 في الدار البيضاء في نصف نهائي المنافسة القارية حيث تمكنت الأسود اغير المروضة من الفوز على أسود الأطلس بهدف دون رد.

أفضلية معنوية للمغرب

ورغم المعطيات التاريخية، يدخل المنتخب المغربي اللقاء بمعنويات مرتفعة، خاصة بعد فوزه الكبير في آخر مواجهة جمعت المنتخبين بنتيجة 4-0، وهو ما يمنحه أفضلية معنوية، في ظل حضور مساندة قوية من جماهيره.

غيابات مؤثرة على المغرب

يدخل منتخب المغرب المواجهة محرومًا من خدمات لاعب الوسط عز الدين أوناحي والمدافع غانم سايس، بعد تعرضهما لإصابات ستحول دون مشاركتهما في اللقاء.

في المقابل، تلقى منتخب الكاميرون ضربة مؤثرة، عقب إصابة لاعبي الوسط كارلوس باليبا، والمدافع يونغوا، خلال مباراة ثمن النهائي أمام جنوب أفريقيا، ما يجعل مشاركتهما أمام "أسود الأطلس" محل شك كبير، وسط ترجيحات باستبعادهما عن المباراة.

تشكيلة المغرب المحتملة

بونو، حكيمي، ماسينا، أكرد، مزراوي، الصبيري، الخنوس، العيناوي، دياز، الكعبي والزلزولي.

تشكيلة الكاميرون المحتملة

إيباسي، مالون، تولو، كوتو، تشمادو، إيبونغ،باليبا، يونغوا، مبويمو، كوفان وناماسو .

يذكر أن الفائز من هذا اللقاء سوف يلاقي المتأهل من مباراة الجزائر ونيجيريا.