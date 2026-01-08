السجن 9 أشهر مع "وقف التنفيذ" للحكم السابق كوت

أصدرت محكمة نوتنغهام كراون -اليوم الخميس- حكما بالسجن لمدة تسعة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عامين بحق الحكم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز ديفيد كوت.

وأدين كوت بحيازة مقطع فيديو غير أخلاقي لصبي يبلغ من العمر 15 عامًا يرتدي زيا مدرسيا على جهاز الحاسوب الخاص به. وكان كوت أقر في وقت سابق بالذنب في تهمة صنع صورة متحركة غير لائقة لطفل وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وجرى مصادرة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بكوت من قبل الشرطة في فبراير/شباط الماضي حيث تم العثور على مقطع الفيديو المؤرخ 2 يناير/كانون الثاني 2020 على القرص الصلب لجهازه المحمول.

وقالت القاضية نيرمال شانت -مخاطبة كوت البالغ من العمر 43 عاما والذي ظهرت عليه علامات الارتجاف أثناء النطق بالحكم-: "لقد سقطت سقوطا مدويا من القمة".

وجاء اكتشاف هذا الفيديو نتيجة تحقيقات منفصلة بدأت بسبب تصريحات مسيئة أدلى بها كوت ضد مدرب ليفربول السابق يورغن كلوب في عام 2020، وهو الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع وأدى لاحقا إلى إيقافه وفصله نهائيا من قبل لجنة الحكام الإنجليزية التي اعتبرت بقاءه في منصبه "غير مقبول".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد أطلق تحقيقا بحق كوت بعد تسريب فيديو آخر يظهر فيه وهو يتعاطى الكوكايين خلال بطولة كأس أمم أوروبا 2024.