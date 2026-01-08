الجزائر ضد نيجيريا في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

الجزائر ضد نيجيريا في كأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم، مواجهة مرتقبة نستعرض موعدها وقنوات البث المباشر الناقلة لها إضافة إلى التشكيلتين المتوقعتين.

ويدخل المنتخب الجزائري اللقاء بعد فوزه بهدف نظيف على جمهورية الكونغو الديمقراطية في الجولة السابقة، مواصلًا سلسلة إيجابية من أربع مباريات دون هزيمة في البطولة.

في المقابل، تأتي نيجيريا بعد فوز ساحق على موزمبيق بأربعة أهداف دون رد، محافظةً على سلسلة تهديفية مميزة، إذ سجلت هدفًا واحدًا على الأقل في آخر أربع مباريات لها بالبطولة.

الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.. الموعد

يحتضن ملعب مراكش الكبير مباراة ربع نهائي كأس أمم أفريقيا بين الجزائر ونيجيريا يوم السبت 10 يناير/كانون الثاني 2026.

وتنطلق مباراة الجزائر ونيجيريا عند الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت الجزائر والمغرب، السادسة (18:00) بتوقيت مصر والسابعة (19:00) بتوقيت قطر والسعودية.

الجزائر ضد نيجيريا.. قنوات البث المباشر

beIN SPORTS MAX 1

beIN SPORTS MAX 3

كما يمكنكم متابعة التغطية الحية للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

تاريخ متكافئ وتوقعات صعبة

تواجه المنتخبان في 19 مباراة سابقة، تفوق محاربو الصحراء في 9 مواجهات منها مقابل 7 انتصارات لنيجيريا، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل. يمتلك المنتخب الجزائري الأفضلية، بعد الفوز في 3 مباريات من أصل 5، مقابل فوز وحيد لنيجيريا.

وفي إطار مباريات كأس أمم أفريقيا، التقى الفريقان في 9 مناسبات، فازت الجزائر في 4 منها، وتعادلا في مباراتين، وفازت نيجيريا في 3. وكان آخر لقاء جمع المنتخبين قد انتهى بفوز الجزائر 2-1 في نصف نهائي كان 2019.

ويتوقع أن تكون المباراة متكافئة، مع غياب واضح لترشيح أي طرف للفوز أكثر من الآخر.

تشكيلة المنتخب الجزائري المتوقعة

زيدان، بلغالي، ماندي، بن سبعيني، آيت نوري، بوداوي، عبدلي، مازة، محرز، بونجاح وعمورة.

تشكيلة المنتخب النيجيري المتوقعة

نوابالي، صامويل، باسايي، أجايي، أونيمايشي، إيوبي، نديدي، أونييكا، لقمان، أدامس وأوسيمين.

وسوف يجمع نصف نهائي البطولة المتأهل من هذه المواجهة مع المتأهل من مواجهة المغرب والكاميرون.