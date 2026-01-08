بالفيديو.. الاتحاد الجزائري يكرم مشجع منتخب الكونغو "تمثال لومومبا"

كرّم الاتحاد الجزائري لكرة القدم مشجع منتخب الكونغو الديمقراطية الشهير ميشال كوكا مبولادينغا، الذي جسّد خلال مباريات منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية الحالية بالمغرب المناضل الشهير باتريس لومومبا بطل استقلال الكونغو.

وحظي "المشجع التمثال" أو "تمثال المدرجات" كما يطلق عليه بتعاطف واسع عبر المنصات العربية والأجنبية، بسبب ثباته طوال 90 دقيقة كل مباراة وزادت لـ120 دقيقة خلال مباراة الجزائر ضد الكونغو في الدور ثمن النهائي.

لكن تلك الوقفة انقطعت بعد إطلاق الحكم صافرة النهاية بخسارة الكونغو 1-0 في الأشواط الإضافية، ليظهر المشجع مشاعره بالبكاء وانهياره من الحزن على خروج بلاده من البطولة الأفريقية.

وبعد فوز الجزائر في تلك المباراة توجه محمد الأمين عمورة لاعب "الخضر" إلى مشجعي الكونغو الديمقراطية ورفع يده عاليا ليحاكي المشجع التمثال قبل أن يُسقط نفسه أرضا، ما أثار انتقادات للاعب فولفسبورغ الألماني.

الاتحاد الجزائري يكرم مشجع منتخب الكونغو

وسارع الاتحاد الجزائري لكرة القدم لتكريم المشجع مبولادينغا في أحد فنادق الدار البيضاء، بحضور وزير الرياضة الكونغولي ديدييه بوديمبو، حيث أهداه مندوب عن الاتحاد قميصا للمنتخب الجزائري كُتب على ظهره اسم الزعيم الراحل "لومومبا".

وخلال حفل التكريم، عبّر "المشجع التمثال" عن اعتزازه الكبير بالدعوة التي تلقاها من الاتحاد الجزائري، معتبرا إياها شرفا شخصيا ودليلا على عمق الروابط الإنسانية والرياضية بين البلدين.

اعتذار محمد الأمين عمورة

وكان اللاعب محمد الأمين عمورة قد اعتذر عن احتفاله بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية، وكتب عبر حسابه على إنستغرام "في تلك اللحظة، لم أكن على علم بما يمثله الشخص أو الرمز الموجود في المدرجات. كنت فقط أمزح بروح رياضية، دون سوء نية أو رغبة في استفزاز أي شخص".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر (25 عاما) "إذا أسيء فهم تصرفي، فأنا أعتذر بصدق، فلم يكن على الإطلاق قصدي".

مباراة الجزائر ضد نيجيريا

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة نيجيريا يوم السبت على استاد مراكش، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، في مباراة يُتوقع أن تشهد ندية كبيرة بين فريقين من أبرز المنتخبات الإفريقية.

ويدخل المنتخب الجزائري اللقاء بعد فوزه بهدف نظيف على جمهورية الكونغو الديمقراطية في الجولة السابقة، مواصلا سلسلة إيجابية من أربع مباريات دون هزيمة في البطولة.

في المقابل، تأتي نيجيريا بعد فوز ساحق على موزمبيق بأربعة أهداف دون رد، محافظة على سلسلة تهديفية مميزة، إذ سجلت هدفا واحدا على الأقل في آخر أربع مباريات لها بالبطولة.