يشترك بعض نجوم كرة القدم في المهارات أو طريقة اللعب في الملعب، لكن ثمة مجموعة منهم كان لديهم قاسم مشترك إضافي، إنه الصلع.

وأثار عيد ميلاد لاعب سامبدوريا ويوفنتوس السابق أتيليو لومباردو تصنيفا مثيرا للاهتمام لأفضل أو أشهر اللاعبين الصلع في تاريخ كرة القدم العالمية.

أفضل 11 لاعبا أصلع في تاريخ كرة القدم في تاريخ كرة القدم:

الحارس ماركو بالوتا

يحمل المخضرم ماركو بالوتا (الفائز بلقب الدوري الإيطالي مع لاتسيو، وكأس الكؤوس الأوروبية مع لاتسيو وبارما) الرقم القياسي لأكبر لاعب سنا يشارك في مباراة بالدوري الإيطالي، لكن ثمة حارس مرمى أصلع أشهر منه هو فابيان بارتيز، الفائز بكأس العالم مع فرنسا عام 1998.

الظهير الأيمن مايكون

يُعدّ الظهير الأيمن مايكون دوغلاس سيسيناندو، من أعظم اللاعبين في التاريخ.

يعود اسمه إلى خطأ من موظف في مكتب الأحوال المدنية (كان والداه يريدان تسميته مايكل دوغلاس)، وشهرته تعود إلى انطلاقاته على الجناح الأيمن، الذي يُعتبر معقله.

كان البرازيلي المفضل لدى المدرب جوزيه مورينيو في عام فوز إنتر ميلان بالثلاثية (2010).

الظهير الأيسر أليكس

الظهير الأيسر البرازيلي أليكس رودريغو دياس دا كوستا، المعروف باسم أليكس، لعب لسانتوس، وآيندهوفن، وتشلسي.

كان المدرب كارلو أنشيلوتي يُكنّ له تقديرا كبيرا، ويقول "إنه سريع في المسافات القصيرة وقويٌّ بشكلٍ لا يُصدق في الكرات الهوائية"، كان ميلان المحطة في مسيرته، وكان باريس سان جيرمان يرغب في ضمه.

لاعب الوسط المحوري يايا توريه

كانت 3 سنوات في برشلونة (2007-2010) و8 سنوات في مانشستر سيتي (2010-2018) ذروة تألق الإيفواري يايا توريه، والذي يعتبر أفضل لاعب وسط محوري في عصره.

يتنافس معه على هذا المركز إستيبان كامبياسو، الملقب بـ"إل كوتشو" نسبة إلى شخصية الرسوم المتحركة الأرجنتينية، وأيضا أفضل مهاجم في الدوري الإيطالي لفترةٍ من الزمن، رادجا ناينغولان، الملقب بـ"النينجا".

قلب الدفاع أودوفيتش (نيني)

ارتدى جيوفاني أودوفيتش، المعروف باسم نيني، قميصا واحدا فقط مع نوفارا لمدة 19 عاما، شارك خلالها في 517 مباراة بين دوري الدرجة الثانية والثالثة، دون أن يحظى بشرف الظهور الأول في دوري الدرجة الأولى.

الدفاع: ستام

كان يُرعب خصومه بحضوره، وعضلاته المفتولة، وحتى بنظراته الحادة. يعد ياب ستام، الهولندي -الذي لعب لميلان ولاتسيو- أسطورةٌ لا تُقهر. ورجل آلي حقيقي بدون خصلة شعر واحدة.

لاعب خط الوسط أتيليو لومباردو

يقول أتيليو لومباردو إنه بدأ يفقد شعره في الـ18 من عمره، مثل والده.

في نادي كريمونيزي الإيطالي، كانوا ينادونه "بومبيتا" (الرامي)، وعندما انتقل إلى سامبدوريا، أصبح لقبه "بوباي" وفي لاتسيو أصبح "بيلاتو سيريو" (راعي الفريق)، وأخيرا، خلال فترة وجوده في إنجلترا، كان الجميع ينادونه "النسر الأصلع".

لاعب الوسط أندريس إنييستا

كان إنييستا الرائع الذي يلقب بـ "الرسام"، في برشلونة وإسبانيا، بمثابة نقاء ذهني. بلغ قمة مسيرته عندما سجل الهدف الأغلى في تاريخ "لا روخا" والذي منح إسبانيا أول كأس عالم لها في جوهانسبرغ أمام هولندا (1-0 بعد الوقت الإضافي).

بديله هو الأرجنتيني خوان سيباستيان فيرون، الذي لعب في إيطاليا مع سامبدوريا وبارما ولاتسيو وإنتر، وهو لاعب وسط يجمع بين الحداثة والعراقة، ويمتلك مهارات متنوعة.

المهاجم رونالدو نازاريو

يُعدّ رونالدو نازاريو المهاجم الصريح ظاهرة فريدة، اشتهر بمهاراته ومراوغاته الجميلة وأيضا بتسريحة شعر لافتة.

أما بدلاؤه فهم سيموني زازا، الملقب بـ"السيد النظيف" من قبل زملائه، وأوسكار ألبرتو ديرتيسيا، الأرجنتيني الملقب بـ"إل تيبورون"، الذي لعب لفيورنتينا في موسم 1989-1990، ثم بدأ شعره يتساقط بسبب الإجهاد، لدرجة أنهم في إسبانيا أطلقوا عليه لقب "السيد الأنيق".

لاعب الوسط الهجومي زين الدين زيدان

لقد جسّد زيدان سحر كرة القدم في أدائه. لكن لا تزال هناك بدائل مميزة له أمثال البرازيلي ريفالدو، الفائز بالكرة الذهبية عام 1999، بقدمه اليسرى الخارقة، أو سيباستيان جيوفينكو، الملقب بـ"النملة الذرية".

المهاجم جانلوكا فيالي

لوكا فيالي لا يُنسى، بشعره المجعد الخفيف في بداية مسيرته (مع كريمونيزي)، وشعره خلال ذروة تألقه مع سامبدوريا، ورأسه الحليق عند انتقاله إلى يوفنتوس. أما بديله فهو الهولندي آريين روبن، صاحب القدم اليسرى الاستثنائية. أو ماسيمو ماكاروني، "بيغ ماك".