كيف منع والد نيمار "النهاية المبكرة" لمسيرة ابنه؟

اعترف والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بأن ابنه فكّر في الاعتزال بسبب إصابته الأخيرة التي تعرّض لها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي لا يزال يتعافى منها.

وعلى إثر إصابته في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى خضع نيمار لعملية جراحية، بعد قيادته فريقه سانتوس للبقاء في الدوري البرازيلي.

وتحدّث والد نيمار عن الأزمة النفسية التي مرّ بها نجله وذلك خلال مقابلة مطولة على إحدى القنوات بمنصة "يوتيوب".

وقال "ذهبت إلى منزله وسألته عن حاله. وفجأة قال لي لم أعد أستطيع التحمل، سأجري العملية لكن لا أعلم إذا كان الأمر يستحق. بالنسبة لي، هذا يكفي"، في إشارة منه إلى رغبته في الاعتزال.

وأضاف والد نيمار "عندما قال لي ذلك رددت عليه ماذا يعني يكفي؟! اخضع للعملية وسنقرر في العام المقبل ما ستفعله. قلت له أيضًا إذا أردت إجراء العملية والتركيز على التعافي العام المقبل، فأنا هنا معك".

ونجح والد نيمار في إقناع نجله بالاستمرار في الملاعب، بل وشجعه على القتال من أجل تحقيق حلمه بالمشاركة في كأس العالم 2026، وكان ذلك قبل الخضوع للعملية.

وتابع الأب مخاطبا ابنه "هناك بعض الأشخاص يريدون منك الاستسلام، لم يتبقَ الكثير فقط ستة أشهر لكأس العالم. لا أعلم إذا ما كنا سنفوز باللقب أم لا لكنني أعتقد بأننا بهذا الشكل نؤدي مهمتنا. على الأقل يجب أن تكون جزءًا من هذا ولا يمكنك الاستماع لما يأتي من الخارج".

وزاد "تمكنت من إقناعه بالاستمرار في لحظة واحدة، وفي اليوم التالي عاد كل شيء إلى مجراه الطبيعي. لقد خاض التدريبات رغم شعوره ببعض الآلام في الركبة، وانتهى به الأمر بالمشاركة في الجولات الأخيرة من الدوري البرازيلي".

وفي الجولات الثلاث الأخيرة سجل نيمار أربعة أهداف وقدّم تمريرة حاسمة في ثلاثة انتصارات متتالية ساهمت في بقاء سانتوس مع الكبار، كما تأهل الفريق لبطولة كأس سود أميركانا القارية.

وخضع نيمار لعملية في الركبة يوم 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو الآن في فترة الراحة والتعافي، وفيها جدّد عقده مع سانتوس حتى نهاية العام الجاري وفق تقارير برازيلية عديدة، لكن موعد عودته إلى الملاعب لم يُحدد بعد.

ويخوض سانتوس أول مباراة رسمية في موسم 2026 نهاية الأسبوع المقبل، عندما يستضيف نوفوريزونتينو السبت المقبل في أولى مباريات الفريقين ببطولة باوليستا وهي أهم بطولة إقليمية في البرازيل.

أما في الدوري البرازيلي فيقص سانتوس شريط مبارياته في الموسم الجديد بمواجهة شابيكوينسي بالجولة الأولى يوم الأربعاء 28 يناير/كانون الثاني الجاري.