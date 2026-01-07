نيمار يدفع 1.5 مليون يورو في سيارة لا يمكن قيادتها

كشف النجم البرازيلي نيمار داسيلفا عن أحدث إضافاته في عالم السيارات، بعدما نشر عبر حسابه على إنستغرام صورا لامتلاكه نسخة مطابقة من سيارة "باتمان" تقدّر قيمتها بحوالي 1.5 مليون يورو.

واستغرق تصنيع سيارة "باتمان" ثلاث سنوات بمشاركة فريق مكوّن من 50 شخصًا، ورغم قيمتها الباهظة فالسيارة غير مرخصة للسير على الطرقات.

ويُعرف اللاعب بولعه بشخصية باتمان، إذ سبق له حضور العرض الأول لفيلم (ذا باتمان) عام 2022 في باريس.

ونشر نيمار (33 عامًا) الصور إلى جانب مروحيته وطائرته الخاصة، معلقًا: "الأحلام يمكن أن تتحقق".

أسطول الرفاهية

وتضم المجموعة مروحية "باتكوبتر" تُقدّر قيمتها بنحو 12 مليون يورو، وطائرة خاصة من طراز "داسو فالكون" بقيمة تقارب 45 مليون يورو، ليصل إجمالي هذه المقتنيات إلى نحو 60 مليون يورو.

يُذكر أن نيمار، الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل، لعب سابقًا لسـانتوس وبرشلونة وباريس سان جيرمان، قبل انتقاله إلى الهلال السعودي عام 2023، ثم عودته إلى سانتوس في 2025، فيما تُقدّر ثروته الشخصية بنحو 400 مليون يورو.