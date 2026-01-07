ميسي يكشف عن خطته المستقبلية.. هل يعود لبرشلونة؟

كشف ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي عن خطته المفضلة في المستقبل بعد اعتزال كرة القدم.

ولم يذكر ميسي ناديه السابق برشلونة الإسباني في خططه المستقبلية، مما يلغي التكهنات بعودته كرئيس للنادي الكتالوني.

وأكد ميسي (38 عاماً) في مقابلة حديثة أجرتها معه قناة "لوزو تي في" (Luzo TV) الأرجنتينية أنه لا يرى نفسه مدرباً في المستقبل بعد اعتزال اللعب بشكل نهائي.

ورغم نجوميته العالمية واعتباره من قبل كثيرين بأنه اللاعب الأفضل في التاريخ، لكن ميسي يفضل امتلاك ناد خاص به وتطويره بدلاً من اقتحام مجال التدريب.

وقال بطل العالم مع الأرجنتين في مونديال قطر "في الواقع لا أرى نفسي مدرباً، بل تعجبني فكرة الإدارة. أفضل أن أكون مالكاً".

وأضاف "أود أن يكون لي ناد خاص، أبدأ من الصفر وأعمل على تطويره. أن أستطيع منح الأطفال فرصة التطور وتحقيق أمر مهم. إذا كان عليّ الاختيار فهذا ما يجذبني أكثر".

ولم ينتظر ميسي انتهاء مسيرته الكروية وبدأ بالفعل خوض تجربة الملكية عبر شراكة مع صديقه لويس سواريز زميله السابق في برشلونة وإنتر ميامي.

ويملك الثنائي حاليا نادي "ديبورتيفو أل أس أم" الذي يحمل الأحرف الأولى من اسمي لويس سواريز وميسي، وينتمي لأندية الدرجة الرابعة في أوروغواي.

وقال سواريز عن النادي في وقت سابق "ديبورتيفو LSM هو حلم عائلي بدأ 2018. لقد نمونا كثيرا مع أكثر من 3 آلاف عضو".

وأضاف "أريد أن أقدم لكرة القدم الأوروغويانية، المكان الذي أحبه والذي نشأت فيه طفلاً، فرصاً وأدوات للشباب والأطفال كي يتطوروا".

وبدأ سواريز المشروع أولا قبل أن يدعو ميسي للشراكة فيه، وقال الأخير بدوره "أنا فخور وسعيد لأنك اخترتني. آمل أن أقدم كل ما أستطيع لمواصلة النمو، وقبل كل شيء أن أكون إلى جانبك في هذا العمل".

بطولة كأس ميسي

وكان النجم الأرجنتيني قد أطلق مؤخراً بطولة تحمل اسم "كأس ميسي"، وهي بطولة شبابية للشباب تحت 16 عاما، شاركت فيها ثمانية فرق أكاديمية من مختلف أنحاء العالم في ميامي، بهدف تطوير المواهب وتعزيز المنافسة.

وفاز ريفر بليت الأرجنتيني بالنسخة الأولى من كأس ميسي بعد تغلبه على أتلتيكو مدريد في النهائي الذي جرى في ديسمبر/كانون الأول الماضي.