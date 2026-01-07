ميسي يكشف عن جانبه الخفي.. غريب الأطوار يستمتع بالوحدة وترهقه فوضى الأبناء

خلف بريق الكرات الذهبية وهتافات المدرجات، يقبع رجل يهوى الصمت ويبحث عن العزلة وسط ضجيج الشهرة. هكذا لخص الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي جانباً غير معروف من حياته الشخصية، في حوارٍ كشف فيه عن "غرابة أطواره" وكيف يدير صراعه اليومي بين هدوئه النفسي وفوضى منزله الصاخب.

ميسي وضريبة الأبوة

في المقابلة التي أجراها مع قناة "لوزو" (Luzu TV)، لم يتحدث ميسي عن تكتيكات كرة القدم، بل عن تكتيكات البقاء هادئاً داخل منزله. واعترف ميسي بصراحة غير معهودة بأن أطفاله الثلاثة يمثلون تحدياً كبيراً لسكونه المفضل، قائلاً: "أنا شخص غريب الأطوار جدًا؛ أحب الوحدة وأستمتع بالتواجد بمفردي. أحيانًا ترهقني الفوضى التي يسببها أطفالي الثلاثة في المنزل (تياجو وماتيو وسيرو)، وأجد نفسي أبحث عن لحظات العزلة لاستعادة توازني".

أنتونيلا خبيرة "المزاج المتقلب"

وعندما سُئل عن تفاصيل تلك الغرابة التي تلازمه، فضّل "البرغوث" الهروب إلى منطقة الأمان، محيلاً السؤال إلى زوجته وشريكته أنتونيلا روكوزو، مؤكداً أنها الأكثر دراية بتقلبات مزاجه التي قد تثيرها أبسط الأشياء.

وأوضح النجم الأرجنتيني: "أنتونيلا تستطيع أن تقول أكثر مني بكثير في هذا الأمر. مزاجي حساس للغاية، ويعتمد على أشياء كثيرة، حتى تلك الصغيرة والتافهة منها".