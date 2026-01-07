"خليفة ميسي" يعتذر عن حلمه المدريدي بعد اتهامه بخيانة بايرن ميونخ

قدم لينارت كارل نجم بايرن ميونخ الصاعد اعتذاراً رسمياً لناديه، بعد تصريحاته الأخيرة التي عبّر فيها علناً عن حلمه بارتداء قميص ريال مدريد يوماً ما.

وقال كارل الملقب بـ"خليفة ميسي" قبل يومين"بايرن ميونخ ناد كبير، اللعب هنا بمثابة حلم، لكنني أرغب يوماً ما في الذهاب إلى ريال مدريد.

هذا هو نادي أحلامي، أقول ذلك بيني وبين نفسي". وأثارت كلمات كارل عاصفة داخل جدران النادي البافاري وفي الصحافة الألمانية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي أيضاً، وفيها وُصف اللاعب الشاب "بالخائن".

وتدارك كارل (17 عاماً) الموقف واعتذر رسمياً لبايرن ميونخ ولكل من شعر بالإساءة بسببها، وفق ما ذكرت تقارير ألمانية.

"خليفة ميسي" يعتذر

في السياق قال المدير العام ماكس إيبرل لبايرن ميونخ "تعاملت مع تصريحاته بهدوء. لقد جاء إلينا في اليوم التالي بعد التدريب وقال أظن أنني قلت شيئاً قد يُساء فهمه".

وأضاف "جاء كارل إليّ وقال إنه لا توجد مشكلة، وأنه ممتن جداً لبايرن ميونخ. بالنسبة لي فإن القضية منتهية. هو يقدم أداءً جيداً في الملعب ويشعر براحة كبيرة معنا ويعرف ما الذي يملكه هنا. هذا هو الأهم".

ويرتبط كارل بعقد مع بايرن ميونخ يمتد حتى صيف 2028، ويقدم هذا الموسم أداءً رائعا إذ ساهم في ثمانية أهداف (سجل 6 وصنع 2) في 22 مباراة خاضها مع الفريق البافاري بجميع البطولات.

من جانبه أكد المدير الرياضي كريستوف فرويند لبايرن ميونخ أن كارل اعتذر منه وأوضح له طبيعة تصريحاته.

وقال فرويند "لقد تحدث ببساطة وبعفوية كشاب في الـ17 ثم أدرك فورا أنه أخطأ واعتذر في اليوم التالي. تحدثنا عن الموضوع وقال إنه لم يقلها بتلك النية. إنه يشعر براحة كبيرة في بايرن ميونخ ويستمتع كثيرا بهذه اللحظة".

ماتيوس يدافع عن لينارت كارل

على الجانب الآخر لم يتردد لوثار ماتيوس أسطورة كرة القدم الألمانية ونادي بايرن ميونخ في الدفاع عن اللاعب الشاب.

وقال ماتيوس خلال ظهوره على قناة سكاي الألمانية "من الرائع أن يمتلك شخص ما ثقة بالنفس حتى وهو في الـ17. أن يتحدث شخص عن أحلامه لا علاقة له بالغرور. أراه صادقا لا متعاليا ولا متغطرسا".

وأضاف "لريال مدريد هالة خاصة. بايرن ميونخ في وضع مشابه، لكن الإنسان يرغب أحيانا في تجربة شيء جديد في الحياة، وفي الوقت نفسه لم يقل إنه يريد اللعب لريال مدريد خلال العامين المقبلين. إنه حلمه. الأحلام قد تتحقق، لكن يجب العمل لتحقيقها".

وزاد ماتيوس "إذا وصل كارل إلى مستوى يجعل ريال مدريد يفاوضه فعليه أولًا أن يحقق شيئا استثنائيا مع بايرن ميونخ"، معترفا في الوقت ذاته بأنه أراد اللعب سابقا في صفوف النادي الملكي قبل أن تتعطل الصفقة.

وأوضح "بعد أن توجت بجائزة الكرة الذهبية عام 1990 طرق ريال مدريد بابي. كنت أحب اللعب له لكن كان لدي عقد قائم لذلك لم تتم الصفقة. كان بيني وبين ريال مدريد اتفاق لكن إنتر لم يكن يريد التخلي عني إلا بسعر مرتفع".

اختبارات في ريال مدريد

وخضع كارل لاختبار في ريال مدريد حين كان في عمر عشرة أعوام وبالتحديد في يونيو/حزيران 2018، وقد اجتاز اختبارين بنجاح ودُعي للسفر إلى العاصمة الإسبانية وزيارة ملعب سانتياغو برنابيو، لكن الانتقال لم يتم في النهاية.

وبسبب قدمه اليسرى الساحرة وقامته القصيرة نسبيا بدأت المقارنات بين كارل والأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو أمر أسعد الشاب الألماني لكن بتحفظ شديد.

وعن ذلك قال كارل "يسعدني تشبيهي بميسي وكثيرون يقولون ذلك، لكنني شخصيا لا أرى وجهًا للمقارنة، فميسي في القمة تماما، وأمامي طريق طويل للوصول، وهو قدوتي التي أتطلع إليها".