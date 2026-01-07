ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.. الموعد والقنوات الناقلة

يتطلع أرسنال لمواصلة الزحف بخطى ثابتة نحو استعادة لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حينما يواجه ضيفه ليفربول، في مواجهة ثأرية بينهما، غدا الخميس، ضمن منافسات المرحلة الـ21 للمسابقة.

ويتربع أرسنال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003 / 2004، على قمة الترتيب حاليا برصيد 48 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

ويقضي أرسنال أفضل فتراته في المسابقة حاليا، بعدما فاز في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة والتي كان آخرها انتصاره المثير 3-2 على مضيفه بورنموث، السبت الماضي.

موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

ستقام مباراة ليفربول ضد أرسنال في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، غدا الخميس 8 يناير/كانون الثاني 2024، ضمن منافسات البريميرليغ.

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية عند تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أرسنال

يمكن متابعة المباراة عبر قنوات شبكة beIN SPORTS، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما يمكنكم متابعة التغطية الحية والمباشرة للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

ويطمح أرسنال للثأر من خسارته 0-1 أمام ليفربول في مباراتهما الأخيرة بالبطولة، على ملعب آنفيلد في 31 أغسطس/آب الماضي، لا سيما وأن فريق المدرب الهولندي آرني سلوت، لا يزال يغيب عنه نجمه الدولي المصري محمد صلاح، المتواجد حاليا مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا، المقامة حاليا بالمغرب.

ويعاني ليفربول – حامل اللقب – من اهتزاز نتائجه في الموسم الحالي، حيث عاد لنزيف النقاط من جديد، بعدما فشل في تحقيق أي فوز خلال المرحلتين الماضيتين، بتعادله مع ليدز يونايتد ثم فولهام، ليظل في المركز الرابع برصيد 34 نقطة، وباتت آماله معقودة فقط على التواجد في المراكز الأربعة الأولى بترتيب المسابقة، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويحمل هذا اللقاء الرقم 204 في تاريخ مباريات الفريقين ببطولة الدوري، حيث حقق ليفربول 80 فوزا، مقابل 67 انتصارا لأرسنال، فيما فرض التعادل نفسه على 56 لقاء، خلال المواجهات الـ203 الماضية.

وبصفة عامة، التقى الفريقان في 245 مباراة بجميع المنافسات، حيث حقق ليفربول خلالها 96 انتصارا، مقابل 83 فوزا لأرسنال، وخيم التعادل على 66 لقاء.