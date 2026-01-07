لامين جمال أغلى لاعب في العالم برقم خيالي.. تعرف على الـ10 الأوائل

كشف التقرير الأحدث لمرصد كرة القدم (CIES) عن قائمة أغلى 100 لاعب في العالم وفقا لنموذجه الإحصائي المتقدم حيث واصل الشاب الإسباني لامين جمال تفرده بالصدارة بقيمة سوقية خيالية بلغت 343 مليون يورو، مسجلا رقما قياسيا كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

لامين جمال أغلى لاعب في العالم

وتفوق النجم الشاب لبرشلونة الإسباني بفارق شاسع عن أقرب ملاحقيه من المهاجمين الأكثر خبرة؛ النرويجي إرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي والذي حل ثانيا بقيمة 255 مليون يورو، والفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الذي جاء في المركز الثالث بقيمة 201 مليون يورو.

وشهدت القائمة تراجع الإنجليزي جود بيلينغهام – نجم ريال مدريد متصدر العام الماضي – إلى المركز الرابع بقيمة 153 مليون يورو، يليه الفرنسي مايكل أوليسي نجم بايرن ميونخ بـ 137 مليون يورو، ثم صفقة ليفربول الجديدة، الألماني فلوريان فيرتز بـ 136 مليون يورو.

وضمت قائمة العشرة الأوائل أسماء لامعة أخرى مثل ثنائي باريس سان جيرمان ديزيري دويه وجواو نيفيز، بالإضافة إلى التركي أردا غولر لاعب ريال مدريد وزميله في المنتخب الإسباني بيدري غونزاليس.

أما من خارج الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، فقد سجل البرازيلي فيتور روكي، لاعب بالميراس، القيمة الأعلى بـ 85 مليون يورو. وتصدر الإيطالي جيانلويجي دوناروما قائمة الحراس بقيمة 81 مليون يورو، وتصدر مدافع برشلونة باو كوبارسي قائمة المدافعين الأعلى قيمة سوقية بـ 110 ملايين يورو، بينما جاء لاعب مانشستر سيتي نيكو أورايلي كأغلى ظهير في العالم بـ 90 مليون يورو.

قائمة اللاعبين العشرة الأعلى قيمة سوقية في العالم:

1. الإسباني لامين جمال (برشلونة) – 343.1 مليون يورو

2. النرويجي إيرلينغ هالاند مانشستر سيتي) – 255.1 مليون يورو

3. الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد) – 201.3 مليون يورو

4. الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد) – 153.1 مليون يورو

5. الفرنسي مايكل أوليس (بايرن ميونخ) – 136.9 مليون يورو

6. الألماني فلوريان فيرتز (ليفربول) – 135.8 مليون يورو

7. الفرنسي ديزيريه دوي (باريس سان جيرمان) – 134.6 مليون يورو

8. البرتغالي جواو نيفيز ( باريس سان جيرمان) – 130.6 مليون يورو

9. التركي أردا غولر ( ريال مدريد) – 130.3 مليون يورو

10. الإسباني بيدري غونزاليس (برشلونة) – 130 مليون اليورو

وتستمر القيمة السوقية الباهظة للامين جمال في النمو، مما يدل بوضوح على أن نجم برشلونة الشاب مُقدّر له أن يكون أحد أغلى لاعبي كرة القدم في السنوات القادمة.