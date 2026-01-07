شاهد.. كوت ديفوار تطيح ببوركينا فاسو وتضرب موعدا مع مصر في ربع نهائي كأس الأمم

واصل منتخب كوت ديفوار مسيرة الدفاع عن لقب كأس أمم أفريقيا بالفوز على بوركينا فاسو (3-0)، مساء الثلاثاء، ليتأهل "الأفيال" لدور الثمانية في البطولة المقامة بالمغرب.

تقدم المنتخب الإيفواري بهدفين في الشوط الأول، سجلهما آماد ديالو ويان ديوماندي في الدقيقتين 20 و32 من المباراة المقامة في مدينة مراكش.

وفي الشوط الثاني، أضاف بازومانا توريه الهدف الثالث في الدقيقة 87.

بذلك يكتمل عقد الفرق المتأهلة لدور الثمانية، حيث تأهل منتخب كوت ديفوار لمواجهة من العيار الثقيل أمام مصر التي فازت على بنين بنتيجة (3-1)، مساء الاثنين، بعد التمديد للوقت الإضافي.

وستكون المواجهة بين مصر وكوت ديفوار كلاسيكية بين فريقين حققا اللقب القاري 10 مرات، حيث يبقى الفراعنة الأكثر تتويجا بـ 7 ألقاب آخرها في 2010 مقابل 3 تتويجات لكوت ديفوار في 1992 و2015 و2023.

وكان المنتخب الإيفواري وصل للأدوار الإقصائية بعد اعتلاء صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على الكاميرون، ثاني الترتيب، بينما صعد المنتخب البوركينابي بحلوله وصيفا في المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط خلف الجزائر الذي حقق العلامة الكاملة (9 نقاط).

وفي بداية المباراة، أنقذ الحارس الإيفواري يحيى فوفانا مرماه من فرصة هدف مبكر بعد التصدي لتسديدة سعيدو سيمبوريه بعد تمريرة من لاسينا تراوري في الدقيقة الثالثة.

بعدها رد "الأفيال" بهجوم شرس ومحاولات خطيرة للغاية، حيث سدد آماد ديالو كرة بجوار القائم، وأتبعها فرانك كيسي قائد الفريق ونجم أهلي جدة بتسديدة فوق العارضة، ومرت رأسية إيفان غيساند بجوار القائم.

وأسفر الضغط الإيفواري عن هدف في الدقيقة 20 سجله آماد ديالو، نجم مانشستر يونايتد الشاب، الذي توغل داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة ببراعة من فوق الحارس البوركينابي كوفي كواكو.

ولم يكتف منتخب كوت ديفوار بهذا الهدف بل سدد مهاجمه يان ديوماندي كرة بجوار القائم في الدقيقة 31، وبعدها بثوان قليلة عاد نفس اللاعب ليسدد كرة في الشباك مسجلا الهدف الثاني مستفيدا من تمريرة آماد ديالو.

وتخلى المنتخب البوركينابي عن حذره الدفاعي، واندفع هجوميا من أجل تقليص الفارق، لكن القائم حرم دانغو واتارا من تسجيل هدف أول في الدقيقة 40، وبعدها اختتم الإيفواري جيلا دوي المحاولات في الشوط الأول بضربة رأس خارج المرمى.

في المقابل، واصلت بوركينا فاسو الاندفاع الهجومي في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، حيث سدد سيرياك إيري كرة بجوار القائم، بينما أنقذ فوفانا مرمى كوت ديفوار من فرصة محققة بالتصدي لمحاولة من دانجو واتارا في الدقيقة 62.

ودب اليأس تدريجيا في نفوس لاعبي بوركينا فاسو، لتظهر المساحات أمام كوت ديفوار في المرتدات، حيث أضاع آماد ديالو فرصة هدف ثالث بتسديدة ابعدها هيرفي كوفي في الدقيقة 76، ورد البوركينابيي سعيدو سيمبوريه بتسديدة بجوار القائم في الدقيقة 81.

ومن هجمة مرتدة جديدة، انفرد البديل بازومانا توريه بالمرمى من هجمة مرتدة سريعة، وسدد بسهولة من داخل منطقة الجزاء كرة استقرت في الشباك، ليوجه ضربة قاضية لبوركينا فاسو، ويؤكد تأهل حامل اللقب لدور الثمانية.