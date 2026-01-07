القرعة تمهد طريق ريال مدريد وبرشلونة بثمن نهائي كأس إسبانيا

أوقعت قرعة ثمن نهائي (دور الـ16) كأس ملك إسبانيا في كرة القدم، اليوم الأربعاء، حامل اللقب برشلونة في مواجهة راسينغ سانتاندر من الدرجة الثانية، فيما يواجه غريمه ريال مدريد فريقًا آخر من الدرجة عينها هو ألباسيتي.

كما سيواجه أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو المشاركين بدورهما في الكأس السوبر الإسبانية في السعودية فريقين من الدرجة الثانية أيضًا.

وتنصّ لوائح البطولة على أن تلتقي الفرق المشاركة في الكأس السوبر مع أقل الفرق تصنيفًا في القرعة حتى الأدوار المتقدمة.

وسيحلّ أتلتيكو ضيفًا على ديبورتيفو لا كورونيا في حين يرحل بلباو لمواجهة كولتورال ليونيسا.

وتُقام مباريات دور الستة عشر بين 13 و15 يناير/كانون الثاني.

وفي ما يلي نتيجة قرعة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا كاملةً: