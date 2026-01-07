بالفيديو.. فرحة جنونية لزيدان بهدف فوز الجزائر على الكونغو

انفجر النجم الفرنسي المعتزل ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان فرحًا بالهدف المتأخر الذي سجله المنتخب الجزائري في شباك الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وانتظر محاربو الصحراء حتى آخر دقيقة من الشوط الإضافي الثاني ليسجل البديل عادل بولبينة هدف الفوز (1-0) على الكونغو الديمقراطية في المباراة التي جرت ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من البطولة المقامة حاليًا في المغرب.

وأحرز البديل عادل بولبينة هدف الفوز الثمين بعدما راوغ وان بيساكا مدافع الكونغو الديمقراطية في الجهة اليسرى، قبل أن يطلق تسديدة صاروخية ومقوسة استقرت في الشباك بالزاوية البعيدة لحارس المرمى.

فرحة زيدان بهدف فوز الجزائر على الكونغو

ووثق مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فرحة زيدان الجنونية بالهدف الذي جاء في الدقيقة 119 من عمر المباراة، أي قبل دقيقة واحدة من اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم المواجهة.

وظهر زيدان في الفيديو وهو يحتفل بحرارة وقد صفق بحماسة شديدة وسط صخب جماهيري كبير على مدرجات ملعب مولاي الحسن بالرباط.

وبعدها عانق زوجته فيرونيك التي كانت إلى جانبه قبل أن يغادرا المنصة التي كانا فيها.

واعتاد زيدان على تشجيع المنتخب الجزائري خلال النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية، إذ حضر ثلاث مباريات من أجل مساندة ابنه لوكا الذي يشغل مركز حراسة المرمى لمحاربي الصحراء.

وعلقت شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية على حضور زيدان لمباريات الجزائر بالقول: "أب فخور وسعيد. بعد أن حضر إلى المدرجات في مباراتين بدور المجموعات، عاد زيزو إلى مدرجات ملعب مولاي الحسن لتشجيع ابنه لوكا ضد الكونغو الديمقراطية".

تألق لوكا زيدان مع الجزائر

وكان لوكا زيدان عند حسن ظن أبيه، وليس ذلك فحسب بل خطف قلوب الجزائريين عمومًا بمستواه الرائع في كأس إفريقيا، خاصة وأنه نجح في الخروج بشباك نظيفة بمبارياته الثلاث التي خاضها حتى الآن (غاب عن مباراة غينيا الاستوائية في الجولة الثالثة من دور المجموعات) بواقع 300 دقيقة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

المباريات التي شارك فيها لوكا زيدان مع الجزائر بكأس إفريقيا 2025:

الجزائر 3-0 السودان (الجولة الأولى من دور المجموعات).

الجزائر 1-0 بوركينا فاسو (الجولة الثانية من دور المجموعات).

الجزائر 1-0 الكونغو الديمقراطية (الدور ثمن النهائي).

ويأمل زيدان الأب أن يواصل نجله هذه السلسلة المميزة في المباراة القادمة بالدور ربع النهائي ضد نيجيريا التي يمر مهاجماها فيكتور أوسمين وأديمولا لوكمان بفترة رائعة.

ومن المرجح أن يتواجد زيدان في مباراة الجزائر ونيجيريا المقررة على ملعب مراكش يوم السبت المقبل عند الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 17:00 بتوقيت الجزائر وكله أمل في أن يواصل نجله "ملحمته المغاربية" على حد وصف الشبكة ذاتها.