عمورة يعتذر بعد احتفاله أمام الكونغو الديمقراطية في كأس أفريقيا

اعتذر محمد الأمين عمورة لاعب منتخب الجزائر عن احتفاله بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم والذي اعتبره البعض ساخراً من أحد رموز الكونغو الديمقراطية والذي جسده مشجع في المدرجات.

وبعد فوز الجزائر 1-صفر على الكونغو الديمقراطية قرب نهاية الوقت الإضافي في دور الـ16 بكأس الأمم، توجه عمورة إلى مشجعي الكونغو الديمقراطية ورفع يده عالياً ليحاكي مشجعاً دأب على حضور مباريات منتخب بلاده على هيئة زعيم التحرر الوطني في بلاده باتريس لومومبا، ما أثار انتقادات للاعب فولفسبورغ الألماني.

وكتب عمورة (25 عاماً) عبر حسابه على إنستغرام اليوم الأربعاء "في تلك اللحظة، لم أكن على علم بما يمثله الشخص أو الرمز الموجود في المدرجات. كنت فقط أمزح بروح رياضية، دون سوء نية أو رغبة في استفزاز أي شخص".

وأضاف "إذا أسيء فهم تصرفي، فأنا أعتذر بصدق، فلم يكن على الإطلاق قصدي".

وتستعد الجزائر لمواجهة نيجيريا في دور الثمانية من البطولة القارية.