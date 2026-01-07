عادل بولبينة ضيف مفاجئ أصبح بطل الجزائر في كأس أفريقيا

لم يحتج النجم الشاب عادل بولبينة مهاجم الدحيل القطري سوى مباراتين مع منتخب بلاده في كأس أفريقيا 2025، ليتحول إلى بطل شعبي في الجزائر.

وحطّم بولبينة (22 عاما) آمال منتخب الكونغو الديمقراطية في الذهاب بعيدا بكأس الأمم الأفريقية، عندما منح الجزائر هدف الفوز (1-0) في المباراة التي جرت على ملعب مولاي الحسن بالرباط ضمن الدور ثمن النهائي، من تسديدة صاروخية مقوسة استقرت في الشباك قبل دقيقة واحدة فقط من نهاية الشوط الإضافي الثاني.

عادل بولبينة يتحول إلى بطل في الجزائر

ولم يمض على دخول بولبينة إلى أرض الملعب سوى دقائق قليلة عندما أحرز الهدف القاتل، ليصبح "الضيف المفاجئ الذي أصبح بطل الجزائر في كأس أفريقيا" على حد وصف صحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien) الفرنسية.

وقالت الصحيفة "لم يتطلب الأمر أكثر من ست دقائق فقط ليمنح شعبا كاملا الفرحة، إذ أظهر بولبينة قدرات انفجارية بتسديدة قوية من مشارف منطقة الجزاء استقرت في الزاوية البعيدة لمرمى ليونيل مباسي".

وكان وجود بولبينة في قائمة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش بمثابة "المعجزة" على اعتبار أن الأخير أكد أنه لن يستدعي أي لاعب شارك في بطولة كأس العرب 2025 إلى بطولة أفريقيا، لكن تألق اللاعب في المونديال العربي على ما يبدو أجبر المدرب على التراجع عن قراره.

وساهم بولبينة بثلاثة أهداف في النسخة الأخيرة من كأس العرب التي أقيمت في قطر (سجل هدفين وصنع هدفا في ثلاث مباريات)، كما تألق مؤخرا مع فريقه الدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في مرمى اتحاد جدة السعودي يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كل ذلك ساهم في "تغيير موقف المدرب لصالح اللاعب" على حد تعبير الصحيفة ذاتها، مضيفة "لم يكن اللاعب يتخيل حتى في أحلامه الأكثر جنونا أنه سيصبح بطلا للجزائر في مباراته الثانية فقط"، علما بأنه حصل على جائزة رجل المباراة.

وسجّل بولبينة حضوره الأول مع الجزائر في كأس أفريقيا ضد السودان في الجولة الأولى من دور المجموعات، وقال بعد تلك المباراة إنه "حقق حلمه".

تحقيق الحلم

وكتب بولبينة في حسابه الرسمي على إنستغرام "تحقيق الحلم ليس مجرد الوصول إلى هدف، بل هو ثمرة صبر طويل وإيمان راسخ. وعندما تتحقق الأحلام يكون الشعور لا يوصف".

وتابع "هذه المشاركة الأولى ليست نهاية الحلم بل بدايته الحقيقية. فهي خطوة نحو المجد، ودافع لتقديم الأفضل، وكتابة صفحة جديدة من الفخر باسم الجزائر".

مباراة صعبة للجزائر ضد نيجيريا

ويتعين على لاعبي الجزائر خوض المباراة المقبلة "الصعبة" في ربع النهائي أمام نيجيريا صاحبة أقوى خط هجوم في البطولة، وهم بكامل الجاهزية الفنية والبدنية إذا ما أرادوا مواصلة المنافسة على اللقب.

ومن المقرر أن تُقام المباراة بين الجزائر ونيجيريا في دور الثمانية يوم السبت المقبل، عند الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17 بالتوقيت المحلي للجزائر.