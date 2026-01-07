تحذير لريال مدريد من مشاركة مبابي في السوبر الإسباني بالسعودية

شدد الطبيب الإسباني بيدرو لويس ريبول على ضرورة التعامل بحذر مع إصابة كيليان مبابي نجم ريال مدريد التي تعرض لها مؤخرا.

وقدم أخصائي الركبة شرحا مفصلا لحالة الدولي الفرنسي خلال برنامج "اللاجيرو" الذي تبثه إذاعة "كادينا سير"، كما تحدث عن إمكانية عودته بسرعة إلى الملاعب.

ولفت ريبول إلى أن مبابي معروف بسرعة تعافيه، ما يفتح المجال لاحتمال لحاقه بالمباراة النهائية إن تأهل فريقه على حساب أتلتيكو مدريد في المواجهة المقررة بمدينة جدة.

وتأكد غياب الفرنسي عن مواجهة نصف نهائي السوبر أمام أتلتيكو مدريد. في حين تبقى مشاركته في المباراة النهائية محل شك، بانتظار تطورات حالته البدنية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح ريبول أن التشخيص الطبي المعلن يوصف بـ"العام"، في إشارة إلى أن الإصابة لا تحمل توصيفًا دقيقًا أو اسمًا محددًا، ما يعني أن الوضع لا يبدو خطيرًا.

لكنه أضاف أن الجهاز الطبي يفضل في مثل هذه الحالات توخي الحذر وعدم الاستعجال، خصوصًا مع لاعب من هذا الوزن.

وتأكدت إصابة مبابي الأسبوع الماضي، وقال مصدر مقرب من اللاعب البالغ 27 عاما إنه سيغيب على الأرجح لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع. ما يعني غيابه عن بطولة كأس السوبر.

ولم يدرج النادي الإسباني العملاق النجم الفرنسي في قائمته الثلاثاء للمشاركة في البطولة التي تقام في جدة، بالسعودية.

لكن بحسب مصادر خاصة بموقع (ذا أثليتيك)، فإن مشاركة مبابي في النهائي تبقى خيارًا مطروحًا إذا ما تجاوز ريال مدريد عقبة أتلتيكو مدريد بنجاح.

حيثيات تفاقم إصابة مبابي

ريبول أشار إلى أن مبابي غاب خلال شهر واحد فقط لمدة 25 يومًا في مناسبتين مختلفتين بسبب مشاكل في الكاحل الأيمن.

كما أوضح أنه غاب أيضا عن مواجهة مانشستر سيتي بعد الإعلان عن إصابة عضلية قبل اللقاء بثلاثة أيام، قبل أن يعود ويشارك في مباريات متتالية أمام ألافيس وتالافيرا في كأس الملك وإشبيلية، جامعًا نحو 280 دقيقة لعب في فترة قصيرة.

ففي 7 ديسمبر/كانون الأول 2025، تعرض مبابي لتورم في الركبة اليسرى خلال مواجهة سيلتا فيغو، وكانت إصابته بسيطة يمكن أن تعالج خلال أسبوعين إلى ثلاثة، لكن مبابي رفض الراحة، واختار المخاطرة من أجل تحطيم الرقم القياسي لكريستيانو رونالدو (59 هدفا في سنة ميلادية).

بين 18 و30 ديسمبر/كانون الأول، شارك مبابي في ثلاث مباريات متتالية رغم معاناته من الألم. حيث لعب 90 دقيقة أمام ألافيس في 18 ديسمبر/كانون الأول وفضل المساركة أمام تالافيرا، في 22 ديسمبر/كانون الأول رغم تدهور حالة ركبته، وواصل اللعب أمام إشبيلية في 30 ديسمبر/كانون الأول حيث سجل الهدف رقم 59، غير مبال بوضعه الصحي.